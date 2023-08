Plus de 180 millions $ pour améliorer le stade des Cowboys de Dallas

Depuis sept ans, les Cowboys de Dallas dominent année après année le classement des équipes sportives professionnelles les plus prestigieuses au monde et ça ne devrait pas changer de sitôt.

En septembre 2022, le magazine «Forbes» évaluait la valeur des Cowboys à plus de 8 milliards $. Le chiffre est en augmentation, puisque l’équipe profitera de rénovations s’élevant à plus de 180 millions $ pour son stade que certains surnomment «La maison que Jerry a construite» en l’honneur du propriétaire du club, Jerry Jones.

• À lire aussi: Trey Lance est officiellement un flop

• À lire aussi: NFL: Brett Favre est encore dans l’embarras

• À lire aussi: NFL: le quart-arrière des Dolphins remet un journaliste à sa place

L’A&T Stadium aura un look bien différent dans quelques années, avec notamment, un nouveau tableau indicateur et une expérience partisane bonifiée du tout au tout.

Le projet fait partie d’un fonds privé d’une valeur de 295 millions $ approuvé plus tôt par les propriétaires de la NFL. Les travaux débuteront en janvier 2025 et dureront jusqu’en juillet de la même année.

En plus d’être le stade qui accueille le plus de partisans dans la NFL chaque saison, avec une moyenne de plus de 93 000 spectateurs par match, l’organisation se concentre également sur un autre projet sportif d’envergure. En effet, le stade a déjà été sélectionné comme l’un des endroits où se déroulera la prochaine Coupe du monde de la FIFA.

Rappelons qu’il a aussi accueilli le Super Bowl en 2011.