Plus de tapis rouges: bon débarras!

Il n’y aura pas cette année d’émission «tapis rouge» avant le Gala des Gémeaux ni avant le Gala de l’ADISQ. Bon débarras! Sayonara, bye bye, arrivederci! Vous ne me verrez pas pleurer, bien au contraire! S’il y a un concept de télé que j’ai toujours trouvé insignifiant, inintéressant, superficiel et superflu, c’est bien l’idée de tendre un micro à des vedettes pour leur poser les mêmes sempiternelles questions «Qui vous habille?», «Comment on se sent quand on est en nomination?» et le classique «Avez-vous préparé un discours de remerciement?». J’ai déjà écrit que je ne pleurerais pas la disparition des galas, alors je ne peux qu’applaudir la disparition des tapis rouges, un pas dans la bonne direction!

LES PRÉCIEUSES RIDICULES

On va se le dire, les seuls moments intéressants dans les tapis rouges, c’est quand les vedettes envoient promener les animateurs en leur faisant sentir à quel point leurs questions sont inodores, incolores et sans saveur! Vous vous rappelez aux Oscars, quand Hugh Grant avait répondu avec sarcasme aux questions mille fois rabâchées de la mannequin Ashley Graham? Graham lui avait demandé qui il aimerait voir gagner. Grant avait répondu: «Personne en particulier». À la question «Qu’est-ce que vous portez?», il avait répondu «Mon costume». Et à la question «Qui vous habille?», il avait rétorqué «Mon tailleur». Si seulement tous les artistes avaient été aussi francs et directs, ça fait longtemps qu’on aurait mis la hache dans ces émissions pré-gala!

Pourquoi les tapis rouges ont-ils été éliminés à Radio-Canada cette année? «On souhaite faire différent et utiliser comme vitrine notre excellente émission culturelle Retour vers la culture, produite par France Beaudoin et sa maison de production Pamplemousse», m’a expliqué Marc Pichette, des communications de Radio-Canada. «Nous aurons donc deux éditions spéciales de Retour vers la culture: une qui précédera le Gala des prix Gémeaux et une autre qui précédera le Gala de l’ADISQ».

Ça va faire changement de ne pas entendre des célébrités nous dire qu’elles ont vécu «le plus beau tournage de leur vie» avec «une équipe formidable», qui était «comme une grande famille».

Nous ne sommes pas en France ou aux États-Unis, où les vedettes ont accès à des créateurs de mode ou des grands bijoutiers qui leur prêtent des tenues et des parures. En comparaison, nos tapis rouges ont toujours été un peu «pic pic». Ce qui m’a toujours énervée dans les tapis rouges, c’est la grande hypocrisie de l’exercice. Comme l’année où une animatrice de tapis rouge avait qualifié de «magnifique» une artiste qui portait des guenilles sur le dos. Si elle l’avait croisée au Dollarama, elle ne l’aurait jamais complimentée sur son «look».

LE GALA DES SIMAGRÉES

«Cela ne signifie pas que nous bannissons à jamais la formule des tapis rouges mais simplement que nous souhaitons explorer une formule différente cette année», a précisé Marc Pichette. Quant à moi, Radio-Canada peut bien «bannir à jamais» cette formule. Au fil des ans, on a eu droit au meilleur comme au pire, mais plus souvent au pire. Comme la fois où, pour être à la mode, on avait engagé une drag-queen qui ne reconnaissait pas la moitié des vedettes. Un malaise qui avait rapidement été balayé... sous le tapis.