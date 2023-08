Ryan Gosling: des ancêtres célèbres et une longue lignée francophone

Ryan Gosling incarne présentement, sur la moitié des grands écrans de la planète, le rôle de Ken, le compagnon de Barbie.

Après avoir raflé le Golden Globe du meilleur acteur dans le film La La Land en 2017, sa foudroyante carrière hollywoodienne l'a mené aux pieds de l'iconique poupée de Mattel dans le film de l'été au box-office.

Ses racines ontariennes

Ryan Thomas Gosling est né le 12 novembre 1980 à London, en Ontario. Bien qu'élevé dans une famille mormone et anglophone à Cornwall, le beau Ken a des origines francophones multiples, tant du côté maternel que du côté paternel. En fait, il a une grand-mère et trois arrière-grands-mères franco-ontariennes.

Son père, Thomas Ray Gosling, voyageur de commerce, est le fils de Marie Ivette Brown (1926-1997) et le petit-fils de Marie Anne Bélair (1907-1988) et Joseph Brown (1903-?), une famille franco-ontarienne, originaire de Glengarry, un fief francophone situé à l'est d'Ottawa, près de la frontière québécoise, où la majorité parle toujours la langue des Bélair d'Amérique.

En Ontario depuis la moitié du XIXe siècle, les Bélair, dit Robidou, venaient de Vaudreuil. L'ancêtre, André Robido (1640-1678), était originaire de Burgos, en Espagne.

Les Robidou ont une histoire impressionnante, s'étant répandus aux quatre coins du continent. Joseph (1783-1868) a fondé Saint Joseph au Missouri et nommé le célèbre parc de la Roche-Jaune (Yellowstone) au Wyoming. Son frère Antoine (1794-1860), né à St. Louis, a été le premier maire de Santa Fe; il parlait français, anglais et espagnol. Et son autre frère Louis (1796-1868) a fondé Rubidoux et Riverside, en Californie. Les Robidoux: l'une des grandes familles de la diaspora, avec les Trudeau et les Théroux, dont on reparlera un jour.

Joseph Brown était le fils de Rosalie Proulx (1864-1930), dont les arrière-grands-parents – Jean-Jacques Robinson et Marie Trottier, de la paroisse Saint-André d'Argenteuil – étaient noirs. Une histoire étonnante passée longtemps sous la loupe de bien des généalogistes.

La mère de Ryan

Donna Wilson, la mère de Ryan, a deux grands-mères francophones: Victoria Dextras (1899-1986) et Rose-Emma Lalonde (1901-1990).

Victoria était la fille de Joseph Dextras (1868-1961) et d'Élizabeth Quenneville (1871-1959), aînée d'une famille de 16 enfants de Saint-Anicet. Le couple repose en paix au cimetière La Nativite, à Cornwall.

L'ancêtre, Pierre Destroches, dit Béziers (1732-1800), était grenadier dans le régiment du Béarn lors de la guerre de Sept Ans. Il venait de Béziers, dans le sud de la France. De Destroches, le nom a dérivé au fil des générations pour devenir Dextras.

Rose-Emma Lalonde (1901-1990) était la fille d'Alexandre Lalonde (1863-1931) et de Catherine Harriet Piché (1877-1962) ainsi que la petite-fille d'Alexandre Édouard Lalonde, né à Saint-Raphaël, Glengarry, dans le Haut-Canada, en 1817.

Depuis plus de deux siècles, la famille de Ryan Gosling est enracinée profondément dans l'Ontario francophone, à la frontière du Québec.

LIGNÉE BÉLAIR DE RYAN GOSLING

I. GOSLING, Thomas Ray

WILSON, Donna

II. GOSLING, George Bigelow (1926-1998)

BROWN, Marie Ivette (1926-1997)

Mariées le 14 janvier 1944, Toronto, Ontario

III. BROWN, Joseph (1903-?)

BÉLAIR, Marie Anne (1907-1988)

m. 1 juin 1925, Alexandra, Sacré-Coeur, Glengarry, Ontario

IV. BÉLAIR, Jules (1873-?)

SÉGUIN, Mathilda (1876-1957)

m. 28 avril 1898, Hawksbury, Prescott, Ontario

V. BÉLAIRE, Olivier Levi (1834-1891)

ROCHON, Marie-Anne (1842-?)

m. 10 janvier 1858, L'Orignal, Prescott, Ontario

VI. BÉLAIRE dit ROBIDOU, Olivier (1785-?)

BALTHAZAR dit BELLEVILLE, Marguerite (1790-1871)

m. 7 janvier 1812, Vaudreuil

VII. ROBIDOU, Étienne (1752-1837)

DION, Marie-Thérèse (1760-1787)

m. 20 octobre 1777, Vaudreuil

VIII. ROBIDOU, Étienne (1724-1801)

CLÉMENT, Catherine (1726 -1787)

m. 4 février 1743, Sainte-Anne-de-Bellevue

IX. ROBIDOU, Étienne (1699-1723)

LAROCHE, Marie-Anne (1702-?)

m. 24 novembre 1721, Longueuil

X. ROBIDOU, Guillaume (1675-1754)

GUÉRIN, Marie-Françoise (1680-1757)

m. 11 juin 1697, Montréal

XI. ROBIDO, André dit L'Espagnol (1640?-1678)

LEDUC-DENOTTE, Jeanne (1647-1701)

m. 7 juin 1667, Notre-Dame-de-Québec

XII. ROBIDO, Manuel (1612-1618)

DE NAPOLES DE ALAVA, Catalina (1614-1667)

Burgos, Espagne