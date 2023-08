Un homme accusé d’avoir volé le perron de son voisin

Dans la langue de Shakespeare, un porch pirate (pirate de perron) désigne habituellement un individu qui vole un colis laissé par un livreur sur le perron d’une résidence. Or, l’expression vient de prendre un sens un peu plus littéral alors qu’un homme de la Géorgie a cru bon de dérober non pas un paquet, mais bien le perron entier de son voisin.

Le crime allégué s’est produit à Arnco, dans l’État américain de Géorgie.

L’accusé, Robin Swanger, se serait aventuré sur le terrain de son voisin, malgré de nombreuses affiches arborant la mention «entrée interdite». Il aurait ensuite pris la poudre d’escampette avec la structure de bois, celle-ci n’étant pas attachée à une maison.

«C’est un perron complet de 8 pieds par 10 pieds», a déclaré Chris Stapler, un enquêteur du bureau du shérif du comté de Coweta.

Selon ce que rapporte FOX 5 Atlanta, bien que le terrain sur lequel se trouvait la structure peut sembler à l’abandon, le propriétaire de celui-ci est catégorique: les objets qui s’y trouvent ne peuvent pas être simplement réclamés par n’importe qui.

L’enquêteur au dossier abonde dans le même sens. «Vous ne pouvez pas simplement vous rendre sur une propriété et prendre des objets comme bon vous semble», a dit M. Stapler.

À un certain moment, alors que l’enquête suivait son cours, l’imposante structure de bois est soudainement réapparue, à l’envers, sur la propriété.

Swanger était dans la mire des autorités comme suspect potentiel dans cette affaire depuis un moment déjà. Puis, coup du hasard, les policiers furent appelés à sa résidence pour une histoire de violence conjugale.

L’homme a été arrêté et fait désormais face à une accusation criminelle pour le vol du perron, en plus d’être visé par deux accusations liées à de la violence conjugale.