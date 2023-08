Une bonne nouvelle pour les Québécois qui se rendent en Floride

Le transporteur aérien Porter Airlines assurera de nouvelles liaisons vers la Floride à partir de l’aéroport international d’Ottawa, entre autres.

L’entreprise canadienne en a fait l’annonce par voie de communiqué, jeudi, ajoutant que des vols aller-retour seront offerts aux voyageurs à compter de l’automne prochain.

Dès le 21 novembre, les voyageurs pourront se rendre vers Orlando à partir d’Ottawa dans un avion de 132 sièges.

La clientèle devra attendre au 30 novembre pour effectuer le trajet entre la capitale canadienne et Fort Lauderdale, station balnéaire située à proximité d’Hollywood Beach et Pompano Beach.

Depuis l’aéroport Pearson de Toronto, les Canadiens pourront se rendre vers Fort Lauderdale, Orlando, Tampa, Miami et Fort Myers.

«Fort Lauderdale et Orlando sont des destinations floridiennes populaires pour les passagers qui voyagent depuis Ottawa et Gatineau», indique le président et chef de la direction de l’aéroport international d’Ottawa, invitant les «snowbirds» québécois à essayer le service.

Rappelons que la majorité des touristes étrangers en Floride sont des citoyens canadiens.