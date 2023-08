Walmart lance l’abonnement à la livraison partout au Québec

Après quelques semaines d’essai dans trois villes du pays, dont Montréal, Walmart confirme que l’abonnement à la livraison le lendemain deviendra disponible partout au Québec, à compter du 29 août prochain.

Suivant le même principe qu’un abonnement à un service de téléphonie cellulaire, il sera désormais possible de s’abonner auprès du géant américain du commerce de détail afin de profiter d’un service illimité de livraison à domicile le lendemain.

Moins de 2$ par semaine

Cet abonnement au programme «Laissez-passer de livraison» pour l’épicerie ou la marchandise générale est offert à 8,97$ par mois, ou 89$ par année. Sur une année complète, on parle de moins de 2$ par semaine.

Sans pouvoir dévoiler de chiffres, Cyrille Ballereau, vice-président de Walmart pour le Québec, affirme que le succès de ce service fut instantané chez les clients des 29 magasins de la grande région de Montréal, tout comme ceux des régions d'Ottawa et de Toronto où le service fut expérimenté.

«Dès que j’ai constaté la réception, je n’ai pas hésité une seconde. J’ai demandé à ce que cet abonnement soit implanté au Québec, et vite», explique-t-il.

Livraisons illimitées

Le programme Laissez-passer ne s’applique qu’aux commandes de 35$ et plus, avant les frais et taxes. En revanche, le nombre de livraisons ne connaît pas de limite mensuelle et les clients se voient offrir la sélection d’une plage horaire de leur choix pour la réception.

Au moment de passer à la caisse, les frais de livraison sont automatiquement annulés pour les livraisons le lendemain. Les abonnés se voient offrir la possibilité de passer à la livraison le jour même ou à la livraison express moyennant des frais réduits.