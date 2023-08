Angleterre : Le parfait itinéraire pour un week-end à Liverpool

La cité portuaire du nord-ouest de l’Angleterre n’a pas attendu le dernier concours de l’Eurovision pour devenir une destination très prisée. On y vient, bien sûr, pour marcher dans les pas des Beatles qui sont nés sur les rives de la Mersey. Mais avec son centre-ville animé et ses bâtiments chargés d’histoire, Liverpool offre aussi une grande variété de lieux à voir, qu’on soit fan ou pas des «Fab Four».

VENDREDI

16H - FLÂNER SUR LES QUAIS

Cap sur les rives de la Mersey pour s’immerger directement dans l’ambiance de Liverpool. Grâce à son port tourné vers la mer d’Irlande, la ville a été l’un des centres les plus actifs du commerce mondial, et le point de départ de millions de migrants européens vers le Nouveau-Monde. Aujourd’hui, les quais de Liverpool demeurent l’un des endroits les plus animés de la ville, à l’image de l’emblématique Royal Albert Dock qui héberge musées, boutiques, hôtels et restaurants.

17H – ADMIRER LES «TROIS GRÂCES»

Toujours sur les quais, trois merveilles architecturales vous attendent au Pier Head. Il s’agit des «Three Graces» de Liverpool: le Cunard Building, le Port of Liverpool Building et le Royal Liver Building. Ce dernier bâtiment est sans doute le plus impressionnant des trois, avec ses deux grands oiseaux qui trônent à son sommet. Ces «Liver Birds» sont devenus le symbole de Liverpool, et ont reçu la visite de Robert Pattinson venu tourner une scène aérienne du Batman à leurs côtés. Au passage, n’oubliez pas de prendre la pose avec les statues des Beatles sur le quai.

20H – VOIR UN CONCERT AU CAVERN CLUB

Au début des années 60, cet ancien club de jazz a été le point de ralliement des Beatles qui y ont fait leurs débuts sur scène. En deux ans et demi, les «Fab Four» y ont joué pas moins de 292 fois! Par la suite, d’autres groupes bien connus se sont produits dans la petite salle voutée du Cavern Club, des Rolling Stones à Oasis, en passant par Queen et The Who. On peut encore y voir des concerts chaque soir, tout en jetant un œil aux nombreux souvenirs sur les murs qui témoignent de ce riche passé musical.

www.cavernclub.com

SAMEDI

9H - DÉCOUVRIR l’HISTOIRE DES BEATLES

Retour au Royal Albert Dock, pour partir sur les traces de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Le musée The Beatles Story offre une expérience immersive pour replonger dans l’histoire du légendaire groupe de Liverpool, de sa création jusqu’à sa douloureuse dissolution. La visite se fait avec un casque sur les oreilles pour faire le plein d’informations (audioguides disponibles en français) et revivre la «Beatlemania» à plein volume. Un conseil: venez tôt le matin en achetant votre billet à l’avance pour éviter la foule.

www.beatlesstory.com

12H – DÉGUSTER UN SCOUSE

C’est l’heure du lunch et le moment de goûter à la spécialité locale. Le «scouse» est un ragoût typique de Liverpool, fait à partir de bœuf ou d’agneau, de patates, carottes et navets. Il est au menu de nombreux pubs et restaurants. Mais pour vivre une expérience atypique, vous pouvez aussi commander un copieux «scouse» au Welsford Bistro situé au cœur de l’imposante cathédrale anglicane de Liverpool.

14H – MAGASINER SUR BOLD STREET

Partez à la découverte du quartier de Bold Street et son atmosphère bohème. On y trouve tout un tas de créateurs locaux et de friperies comme la Pop Boutique. Si vous avez encore envie de magasinage, descendez Bold Street jusqu’à Liverpool One, le dernier né des centres commerciaux de Liverpool qui héberge plus de 170 boutiques en plein centre-ville.

17H – VISITE UNE ÉGLISE BOMBARDÉE

Sérieusement endommagée par les bombes allemandes pendant le Blitz de mai 1941, l’église Saint Luke n’a jamais été restaurée, afin de conserver le souvenir de ces sinistres événements. Ce qui en fait un site assez unique à visiter. Vous pouvez aussi assister à des événements artistiques et des séances de ciné à ciel ouvert dans les ruines de cette église anglicane datant de 1791.

19H – BOIRE UNE PINTE AU «PHIL»

Le Philharmonic Dining Rooms possède un point commun avec le palais de Buckingham. Ce célèbre pub de l’époque victorienne à l’intérieur richement décoré a été classé monument historique de première catégorie. Le «Phil», comme l’appelle ses fidèles, a vu défiler pas mal de gloires locales devant ses urinoirs en marbre, dont un certain John Lennon qui a déclaré que la pire chose liée à sa célébrité acquise avec les Beatles était de ne «plus pouvoir boire une pinte au Phil»!

21H – SE PERDRE DANS LE BALTIC TRIANGLE

Si vous aimez le «street» art, allez faire un tour au Baltic Triangle. De nombreuses œuvres ornent les murs de cette ancienne zone industrielle devenue l’un des quartiers les plus branchés de Liverpool. Comme l’a fait la reine Camilla, prenez une photo devant les ailes du «Liver Bird» de l’artiste local Paul Curtis, sur Jamaica Street. Si vous avez une petite faim, le Baltic Market abrite une grande variété d’échoppes de cuisine de rue. Le quartier est aussi réputé pour sa vie nocturne avec de nombreux bars et clubs ouverts jusqu’au bout de la nuit.

www.balticmarket.co.uk

DIMANCHE

10H – PLONGER DANS L’HISTOIRE MÉCONNUE DU TITANIC

Peu de gens le savent, mais le Titanic avait pour port d’attache Liverpool. La White Star Line, à qui appartenait le mythique paquebot, s’était établie sur les rives de la Mersey (dans un bâtiment aujourd’hui reconverti en hôtel) et de nombreux membres de l’équipage venaient du comté de Merseyside. Le musée maritime de Liverpool vous plonge dans cette histoire plutôt méconnue qui relie la ville des Beatles à l’une des plus grandes catastrophes maritimes. Et en plus, l’entrée est gratuite.

13H – PRENDRE UN BAIN DE CULTURE POPULAIRE

Si quatre garçons dans le vent ont aidé à mettre Liverpool sur la carte, la ville a offert au monde bien d’autres talents que les Beatles, comme les actrices Kim Cattrall et Jodie Comer. Le musée de Liverpool (gratuit) possède toute une salle dédiée aux figures locales de la culture populaire, du cinéma au rock, en passant par le soccer et la boxe. Pensez aussi à visiter la British Music Experience, dans le Cunard Building, qui retrace l’histoire de la musique britannique à travers des centaines d’instruments et costumes iconiques, dont les tenues de scène des Spice Girls!

14H – FAIRE UNE PÈLERINAGE À ANFIELD

Impossible de quitter Liverpool sans faire un tour dans l’un des stades de soccer les plus mythiques au monde. On dit que la ville possède en tout trois cathédrales, en comptant la cathédrale de Liverpool, la cathédrale métropolitaine et... Anfield, l’antre du populaire Liverpool FC. Ici, le soccer est une véritable religion, et un pèlerinage au stade s’impose. À défaut de pouvoir assister à un match, vous pouvez toujours opter pour une visite guidée d’Anfield, histoire d’en apprendre plus sur l’histoire et les légendes de l’équipe chère à l’acteur Daniel Craig.

UN CONSEIL

UNE BONNE ADRESSE OÙ DORMIR:

Logé au sein d’un bâtiment historique doté d’une impressionnante tour horloge, le Municipal Hotel Liverpool MGallery est parfaitement situé, à distance de marche de la gare ferroviaire de Lime Street, du Cavern Club et du Royal Albert Dock.