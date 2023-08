Ascenseur en panne depuis 3 semaines dans le REM: des Montréalais à mobilité réduite forcés d’annuler une fête d’anniversaire

Des Montréalais à mobilité réduite ont dû annuler un dîner d’anniversaire la semaine dernière, car il leur a été impossible d’accéder au Réseau express métropolitain (REM) à la gare Centrale, où l’ascenseur est en panne depuis près de trois semaines.

«C’est complètement fou. C’est un putain d’ascenseur! Il est où le problème pour que ça dure [près de] trois semaines?», peste Pierre Lemay, 39 ans.

Le Montréalais qui travaille dans le réseau de la santé se déplace en fauteuil roulant, tout comme sa conjointe Marie-Ève Veilleux et son frère.

Le mardi 15 août dernier, ces trois derniers avaient une réservation pour dîner dans un restaurant du quartier DIX30 à Brossard pour l’anniversaire du père de Mme Veilleux.

Le trajet le plus rapide pour s’y rendre en transport collectif incluait le REM, qu’ils n’avaient jamais essayé auparavant.

«Le métro nous était accessible, l’autobus nous était accessible. Mais à la gare Centrale, il y avait une pancarte, sans plus d’indications, qu’il y avait une maintenance en cours», raconte M. Lemay.

Il ne savait pas que l’ascenseur flambant neuf de cette station était en panne depuis le 6 août dernier, et qu’il n’a été fonctionnel que quelques jours depuis la mise en service du REM, le 31 juillet dernier.

PHOTO FOURNIE PAR PIERRE LEMAY

Personne pour les aider

Le couple et le frère de M. Lemay se sont mis à chercher de l’aide, sans succès, car tous les employés du REM étaient à l’étage du bas... où il leur était impossible de se rendre sans ascenseur.

Par chance, ils étaient accompagnés du père de Mme Veilleux capable de prendre les escaliers et d’aller parler aux employés du REM.

Or, l’un d’entre eux lui a simplement répété que l’ascenseur était brisé et a offert comme seule alternative d’appeler le transport adapté, qui peut mettre des heures à arriver.

«La personne n’avait pas d’autres informations et n’a pas voulu venir nous parler», s’indigne M. Lemay.

Devant l’absence de solutions pour arriver à l’heure au restaurant, la fête d’anniversaire a dû être annulée.

«On est rentré à la maison, déplore M. Lemay. Qu’on soit pris à annuler nos plans à cause de ça, c’est vraiment capoté.»

Le couple dénonce l’absence d’options offertes pour les personnes à mobilité réduite à la gare Centrale, même après près de trois semaines sans ascenseur. «C’est clair que l’équipe du REM se fout complètement de nous», déplore M. Lemay.

«On a vu une personne qui fait l’entretien sortir d’un ascenseur, mais elle ne pouvait pas nous laisser rentrer. Il y a assurément des ascenseurs qui se rendent là et une façon d’accommoder quand il y a des bris d’urgence», soutient-il.

PHOTO FOURNIE PAR PIERRE LEMAY

«Un bris d’équipement d’important»

CDPQ Infra, le promoteur du REM, attribue la longue panne de l’ascenseur de la gare Centrale, construit par la multinationale Otis, à «l’affluence exceptionnelle rencontrée lors de la fin de semaine inaugurale (120 000 personnes)».

«Un bris d’équipement important est survenu et nous demande d’effectuer des travaux afin de résoudre la situation», a indiqué la porte-parole Emmanuelle Rouillard-Moreau. [...] Ce sera résolu dans les prochains jours.»

Elle n’a toutefois pas donné plus de détails sur la nature problème technique, malgré nos demandes.

Pour Olivier Gagnon, directeur de la construction chez Ascenseurs Maxi, qui bâtit plusieurs ascenseurs dans les transports collectifs à Montréal, la panne à la gare Centrale n’est nécessairement pas surprenante.

«C’est loin d’être idéal et ce n’est pas supposé arriver, mais ce n’est pas impossible», soutient-il. Cela pourrait s’expliquer selon lui par la difficulté à obtenir certaines pièces qui subissent des pénuries.

Il se demande toutefois si suffisamment d’efforts ont été déployés pour tester l’ascenseur avant que ce dernier n’accueille le public.

«L’ascenseur va fonctionner tout seul sans personne à l’intérieur, et là on va être capable de tester et de voir s’il y a des défaillances qui surviennent», explique-t-il.