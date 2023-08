Aucun débat entourant le quart-arrière des Alouettes

Pour moi, il n’y a pas de débat! Cody Fajardo est le quart-arrière numéro un des Alouettes. Point à la ligne.

Pour être honnête, je suis passé d’un partisan frustré à la fin du match pour tenter d’aborder cette gênante défaite de 47 à 17 subie jeudi soir, à Winnipeg, avec la mentalité d’un entraîneur. Il ne suffit pas de regarder les statistiques pour analyser, mais il faut revoir le jeu.

• À lire aussi: Sévère correction subie par les Alouettes à Winnipeg

• À lire aussi: Un manque de parité dans la LCF?

Si Montréal avait utilisé Caleb Evans contre les Blue Bombers, le résultat aurait été le même, sinon pire. On aurait bougé le ballon d’une manière différente, mais malgré le revers, j’estime que Fajardo est encore capable de réaliser ses lectures et de prendre de bonnes décisions.

Fletcher à la place de Stanback?

Ce match-là était extrêmement difficile pour un quart-arrière. Les joueurs défensifs étaient immédiatement sur ses receveurs. Fajardo demeure néanmoins capable de sortir le ballon en moins de deux secondes.

Là où l’apport d’un vétéran comme Fajardo peut se faire sentir, c’est sur la ligne offensive. En distribuant rapidement le ballon, il évite que les joueurs travaillent longuement sur la ligne de mêlée. Ainsi, les joueurs appelés à bloquer peuvent rester frais pour la deuxième moitié du match.

S’il y a un débat à y avoir chez les Alouettes, c’est peut-être au niveau des porteurs de ballon. Walter Fletcher pourrait supplanter William Stanback, à mon avis. Parmi les qualités de Fletcher, il y a sa faculté à accumuler des gains après l’attrapé, advenant une courte passe dans sa direction. Un dossier à suivre!

Trop de pénalités

Chose certaine, les Alouettes ont pris beaucoup trop de pénalités, jeudi soir, à Winnipeg. Tu ne peux pas te permettre ça contre des adversaires aussi coriaces que les Blue Bombers. D’ailleurs, c’est drôle à dire, mais au football, tu joues toujours contre une autre équipe composée d’autres joueurs qui veulent gagner... Dans le cas des Bombers, ils ont relativement la même équipe depuis un bout. Ce club est rodé, contrairement aux Alouettes qui comptaient sur beaucoup de nouveaux joueurs au début de cette saison. La jeunesse de la formation montréalaise a provoqué de l’indiscipline et la situation a été exacerbée en raison du court repos entre ce match et celui de samedi dernier à Ottawa.

Sur les unités spéciales, si un joueur se rend compte qu’il est battu, il ne doit pas insister et tenter de rattraper. Dans un tel cas, tu dois te revirer de bord et te trouver du travail. Vois plutôt quel autre joueur tu peux aller bloquer.

Encore une fois, l’adversaire a fait mal paraître les Alouettes puisque les Blue Bombers misent sur tout un joueur pour retourner les bottés : Greg McCrae.

Un match douloureux

Là où la défaite des Alouettes fait mal, c’est que l’équipe en ressort décimée. Il y a Tyrell Richards et Wesley Sutton qui ont été blessés, puis le receveur de passes Austin Mack n’a pas non plus terminé la rencontre. C’est douloureux!

Montréal compte évidemment sur d’autres joueurs pour prendre le relais, mais souvent, ces joueurs n’ont pas la même finition. Chez les receveurs, Hergy Mayala n’est pas Austin Mack. Ç’a été l’exemple le plus flagrant quand Mayala n’a pas été en mesure de capter une longue passe dans le match de jeudi. Je souhaite à Hergy de se reprendre car il risque d’avoir d’autres occasions pour le faire.

Bravo à «Flash» Dequoy!

Parmi les points positifs, il faut absolument souligner la performance du Québécois Marc-Antoine «Flash» Dequoy, auteur de deux interceptions, dont l’une où il a ramené le ballon dans la zone des buts. Comme ses coéquipiers, il devra trouver un moyen de se reposer physiquement, mais surtout mentalement, avant d’affronter les Lions de la Colombie-Britannique, le 2 septembre, à Montréal.

Somme toute, je garde confiance en Fajardo, mais l’offensive doit être aussi productive que la défensive. Dans la défaite face aux Blue Bombers, l’unité défensive a marqué deux touchés sur des retours d’interception tandis que le botteur David Côté a réussi un placement. Le crédit revient à l’unité défensive des Bombers.

(Propos recueillis par Benoît Rioux)