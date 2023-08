Championnat U15 du Canada à Laval

Baseball Québec et le comité organisateur de la Coupe Ray Carter 2023, présentée par Laval 440 Chevrolet et Maerix, tiennent l’événement de la Coupe Ray Carter à Laval jusqu’à dimanche. Parmi les 11 formations canadiennes de U15 qui prendront part à la compétition, il y a deux formations du Québec, soit l’équipe provinciale et l’équipe hôte, le 3L de la Rive-Nord 15U AAA.

Deux équipes du Québec participent à la compétition, dont l’équipe hôte, le 3L de la Rive-Nord 15U AAA, et celle du Québec qu’on voit sur la photo.

Les partisans du Québec ont pu découvrir la balle rapide dominante du lanceur droitier Lucas Saint-Laurent.

Les chefs cuisiniers au barbecue étaient Charles Delvecchico et Michel Robichaud.

Les entraîneurs de l’équipe du Québec, Mathieu Massicotte et Marc-André Mayrand, entourent les lanceurs Olivier Boutin, Éric Paulin, Elliott Malo, Josh Thériault, Jonathan Guyard et Lucas Saint-Laurent.

Parmi les dignitaires, il y avait, de la Ville de Laval, Kevin Gardner et Alexandre Lévesque, Ray Merkley de Baseball Ontario, le représentant de Baseball Canada, Gilles Taillon, Marc-Antoine Bérubé, directeur exécutif de l’ABC, et Ron Burke, l’entraîneur-chef de l’Ontario.

Les préposés au terrain, dont Jade Fortin et Olivier St-Germain, font un excellent travail.

Le puissant frappeur Zachary Gauthier est en compagnie de l’entraîneur-chef de la formation du Québec, Michaël Bélanger.

La soigneuse Lisanne Jacques a examiné la blessure que Zachary Gauthier a subie à la jambe.

L’appui des bénévoles joue un rôle important au sein de l’organisation, alors qu’on voit Coralie Normand et Manon Dupuis, qui font partie du groupe de marqueurs et marqueuses.