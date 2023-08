Cinq constats de nos échecs en éducation et en santé

Qu’est-ce qui se cache derrière les échecs de nos systèmes d’éducation et de santé?

Voici cinq constats qui ne sont pas les plus plaisants, mais qui méritent d’être dits.

Un, l’État-providence est en crise.

Ici comme partout en Occident, les principales missions de l’État sont incapables d’être pourvues convenablement.

Lisez les journaux ailleurs. Ce sont les mêmes unes, les mêmes reportages, les mêmes problèmes qui reviennent dans les mêmes fréquences qu’ici: temps d’attente, pénuries de profs, pénuries d’infirmières...

Ceci n’est pas une excuse, mais ceci doit être considéré lorsqu’on demande la démission d’un ministre, ou blâme un gouvernement.

Deux, la grande «Réforme» qui changera tout n’arrivera pas.

Nous sommes à une époque de basses eaux politiques. Il est naïf de croire à un grand bouleversement salvateur.

Pour les prochaines années du moins, il faudra «patcher» les murs troués, améliorer autant soit peu plutôt que tout réformer.

Trois, le tournant néolibéral des 30 dernières années fut une catastrophe.

Aujourd’hui, nous payons la facture de ce que nous avons appelé le déficit zéro, réingénierie de l’État et austérité.

En remettant en cause l’État là où il était nécessaire et en calquant le public au technique managérial du privé, on a désorganisé les services publics, épuisé les travailleurs et creusé les inégalités. C’est indéniable.

Quatre, la gauche porte aussi une responsabilité.

En voyant l’État comme unique point de salut, elle en est venue à engraisser des ogres bureaucratiques anonymes et déshumanisants.

Les réseaux de la santé et de l’éducation sont devenus des maisons de fous, où l’inertie règne en roi et maître.

Cinq, il y a un changement générationnel qui ne s’opère pas.

Le vieillissement du baby-boom crée un déséquilibre démographique.

Les jeunes générations en sont victimes. Ils ne peuvent espérer au même ascenseur social que leurs parents.

Ce qui est fascinant et qu’il faut ne pas perdre de vue malgré l’actualité décourageante, c’est que, malgré tout, le Québec demeure un des endroits les plus égalitaires au monde et là où il fait mieux vivre.