Dave Grohl reprend les Rolling Stones et Queen avec Chevy Metal, le groupe de Taylor Hawkins

Lors d’un récent concert en Californie, Dave Grohl a interprété plusieurs classiques du rock avec le groupe de reprises de feu Taylor Hawkins, Chevy Metal.

Le leader des Foo Fighters, âgé de 54 ans, a rejoint le groupe sur scène au Rock N Roll Pizza Bar à Simi Valley lundi soir (le 21 août 2023) pour les aider à reprendre des chansons des Rolling Stones, de Queen et d’autres groupes de rock emblématiques, a rapporté Pitchfork.

Parmi les chansons reprises lors du concert, il y avait Bitch des Rolling Stones, Tie Your Mother Down de Queen, Next to You de The Police, et Dirty Deeds Done Dirt Cheap d’AC/DC.

Pour la reprise d’AC/DC, Dave Grohl et les membres de Chevy Metal ont été rejoints à la batterie par Chad Smith des Red Hot Chili Peppers. Le fils de Taylor Hawkins, Shane, a également joué de la batterie pendant le concert.

Chevy Metal fait partie des groupes qui se sont produits lors du concert hommage à Taylor Hawkins au stade Wembley de Londres en septembre dernier, auquel participaient aussi les Foo Fighters, Them Crooked Vultures, Nile Rodgers, Kesha et Mark Ronson.

Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters depuis 1997, est décédé à l’âge de 50 ans en mars 2022 alors que le groupe était en tournée à Bogota, en Colombie.