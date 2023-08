Découvrez les nouvelles fonctions de Google Photos

Jusqu’à présent réservée aux abonnés payants de Google One, cette mise à jour s’accompagne d’une interface utilisateur remaniée et d’une puissante sélection de fonctionnalités améliorées qui n’étaient auparavant disponibles que dans les applications mobiles Google Photos.

Plusieurs nouvelles fonctions sont désormais accessibles à tous les utilisateurs de Google Photos, et non plus seulement aux abonnés.

Parmi les améliorations apportées, à l’ouverture de l’éditeur, des fonctions de modification sélectionnées automatiquement vous sont proposées pour transformer votre image d’un simple clic. Le bouton «Améliorer» est probablement le plus utile d’entre eux.

Ensuite, il y a les options de rapport d’aspect étendues pour recadrer et faire pivoter vos photos dans une sélection de rapports d’aspect différent, y compris une nouvelle option 5:4.

Une utilisation similaire à celle de l’édition sur téléphone intelligent

Enfin, des options d’ajustement remaniées avec de nouvelles commandes d’édition plus puissantes sont désormais accessibles à tous, avec une interface simplifiée et des icônes plus grandes et plus claires.

Avec la mise à jour en place, l’édition de photos dans votre navigateur se rapproche beaucoup plus de l’expérience de l’édition sur votre téléphone intelligent.

Cliquez ici pour obtenir les instructions directement sur la page d'aide de Google Photos version ordinateur, Android ou iPhone/iPad.

Google

Pas toutes les fonctions...

Notez que, bien que ces changements améliorent l’expérience de modification pour tous les utilisateurs de Google Photos, plusieurs des fonctionnalités les plus puissantes, telles que la modification HDR, le mode Portrait et Color Pop, restent inaccessibles aux non-abonnés. Les utilisateurs non payants peuvent voir un aperçu de chaque effet, mais ne pourront pas enregistrer leurs modifications sans passer par l’abonnement.

Puissance requise

Si l’éditeur mis à jour est incontestablement plus puissant, il semble également solliciter davantage le matériel de votre ordinateur. Si l’accélération matérielle n’est pas activée dans votre navigateur, vous risquez d’avoir une expérience plutôt lente, bien pire que si vous utilisiez l’application pour téléphone intelligent.

Les paramètres du navigateur et les extensions peuvent également avoir un impact sur le nouvel éditeur. Si vous rencontrez des problèmes, essayez d’activer l’accélération matérielle dans votre navigateur ou d’installer un second navigateur avec les paramètres par défaut. Par exemple, l’éditeur de Google Photos fonctionnera beaucoup plus facilement avec un navigateur fraîchement installé qu’avec votre navigateur courant.