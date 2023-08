À VOIR | Des conducteurs téméraires à Bécancour

Des conducteurs téméraires ont risqué leur vie, jeudi après-midi, pour sauver quelques minutes de route à Bécancour.

Plusieurs ont décidé de rouler sur un terre-plein parce que la circulation était au ralenti.

Les comportements dangereux ont été filmés alors qu'une réparation sur le pont a provoqué un ralentissement important.

Les manœuvres auraient pu être fatales. Quelques véhicules ont circulé sur l'espace gazonné.

«Les véhicules sont pratiquement immobilisés, c'est ce qu'on doit comprendre. Ils doivent accélérer pour réintégrer la circulation. En plus d'avoir franchi un terre-plein à un endroit qui n'est pas aménagé, ils circulent sur l'accotement, a dit le responsable de la sécurité routière et récréotouristique à la Sûreté du Québec (SQ), Francis Bernardin.

«Clairement, le fait de réintégrer la circulation de cette façon-là peut occasionner une collision,des blessures et même un décès», a-t-il ajouté.

Un camionneur a aussi été parmi les conducteurs imprudents.

Selon un camionneur d’expérience, il n'y a rien de surprenant dans ce comportement. Clément Marsais croit qu'il y en aura de plus en plus.

«Depuis qu'on a une consignation des heures électroniques, ça fait en sorte que, parfois, par exemple, on a 30 minutes pour se rendre à notre domicile et qu'il nous en reste 35 minutes sur notre feuille journalière. [...] Si on a des imprévus sur la route, c'est ce qui peut faire la différence entre dormir dans le camion ou chez soi», a-t-il expliqué.

De possibles accusations

Grâce aux images captées, la SQ analyse la possibilité d'ouvrir une enquête pour identifier les conducteurs fautifs. Ils pourraient devoir payer une amende pour avoir enfreint le code de la sécurité routière et même être accusés de conduite dangereuse.