Dossier santé numérique: Québec mise sur une firme américaine

C’est le géant américain Epic System Corporation qui a obtenu le contrat pour numériser l’ensemble des données du réseau de la santé, via le fameux «Dossier santé numérique».

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l’annonce dans un communiqué de presse vendredi matin.

«C'est un grand pas en avant dans la réalisation de nos engagements et dans notre démarche visant à rendre le système de santé plus performant, à améliorer l'expérience patient et pour devenir un employeur plus attractif», a déclaré le ministre Dubé.

Au total, six entreprises avaient fourni un dossier complet lors de l’appel d’offres, mais le tout s’est joué entre deux géants américains des technologies, Cerner Canada, une division de l’américaine Oracle, et Epic System Corporation, qui a finalement obtenu le contrat.

Aux États-Unis, Epic domine le marché de la numérisation des systèmes de santé. En 2022, le magazine Forbes évaluait ses ventes à 4,6 milliards $ annuellement.

Le montant du contrat n’a pas encore été dévoilé, mais il le sera «dans les prochaines semaines», précise le ministère dans le communiqué de presse. Selon les estimations avancées par le gouvernement, la facture pourrait atteindre 3 milliards $.

Le futur Dossier santé numérique est un vaste chantier, qui à terme permettra de numériser l’ensemble des dossiers médicaux afin de les rendre accessibles en ligne, autant pour les professionnels de la santé que pour les patients. La solution technologique fournie par Epic System Corporation devra notamment remplacer plusieurs centaines de systèmes d’information.

Dans un premier temps, Québec mettra sur pied deux projets pilotes dans les CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Puis, s’ils s’avèrent concluants, le projet sera étendu à l’ensemble du territoire québécois.