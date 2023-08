Ed Sheeran annonce son nouvel album

Ed Sheeran sortira un nouvel album le mois prochain.

Ce disque arrive moins de quatre mois après la sortie de son sixième album studio, Subtract. Le disque de 14 titres, intitulé Autumn Variations, est produit par Aaron Dessner et sortira sur son propre label Gingerbread Man Records le 29 septembre, une semaine après la dernière date de la tournée américaine Mathematics World Tour.

« L'automne dernier, j'ai constaté que mes amis et moi traversions de nombreux changements dans notre vie. Après la chaleur de l'été, tout s'est calmé, stabilisé, effondré, arrêté ou a implosé », a déclaré l'auteur de Bad Habits dans un communiqué.

« Lorsque j'ai traversé une période difficile au début de l'année dernière, écrire des chansons m'a aidé à comprendre mes sentiments et à accepter ce qu'il se passait, et lorsque j'ai appris les diverses situations de mes amis, j'ai écrit des chansons, certaines de leur point de vue, d'autres du mien, pour capturer la façon dont eux et moi voyions le monde à ce moment-là », a poursuivi Ed Sheeran. « Il y a eu des hauts, comme tomber amoureux et nouer de nouvelles amitiés, et des bas, comme avoir le cœur brisé, la dépression, la solitude et la confusion. »

Ed Sheeran a ajouté qu'il avait été inspiré par le compositeur anglais Edward Elgar, que son père et son frère lui ont fait découvrir, et son œuvre orchestrale Enigma Variations, qui comprend 14 compositions reflétant chacune un personnage différent de sa vie.

« C'est ce qui m'a incité à faire cet album », a-t-il déclaré. « Lorsque j'ai enregistré Subtract avec Aaron Dessner, nous avons immédiatement sympathisé. Nous avons écrit et enregistré sans relâche. Cet album est né de ce partenariat. J'ai l'impression qu'il a merveilleusement capturé la sensation de l'automne dans ses sonorités et j'espère que tout le monde l'aimera autant que moi. »

La tournée mondiale Mathematics d'Ed Sheeran, qui comprend 88 concerts, a démarré à Dublin le 23 avril dernier et s'achèvera le 23 septembre à Los Angeles.