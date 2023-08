Être incarcéré a été une «expérience terrible», admet Trump

L’ancien président Donald Trump a admis qu’être incarcéré dans la célèbre prison du comté de Fulton en Géorgie était une «expérience terrible», rapporte le New York Post. Il a également affirmé qu’il n’avait «jamais entendu le mot "mugshot"» jusqu’à ce que le sien soit pris.

Trump est devenu le premier président américain à se faire prendre une photo d’identité judiciaire. Rappelons qu’il a été incarcéré jeudi soir pour tentative illégale d'annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie.

Lorsque l'animateur de Newsmax, Greg Kelly, lui a demandé plus tard comment c'était à l'intérieur de cette prison, l'homme de 77 ans a répondu: «terrible expérience».

Trump, diplômé de l’école de Pennsylvanie en 1968, a également qualifié le jour de son arrestation comme étant un «très triste jour pour le pays.»

Le 45e président a passé environ 20 minutes dans l’établissement correctionnel après son inculpation par le grand jury le 14 août pour 13 chefs d'accusation.

Il a été libéré sous caution pour 200 000 $ et a accepté une ordonnance limitant sa capacité à publier sur les réseaux sociaux des témoins ou des coaccusés dans cette affaire. Rappelons que cette dernière implique 18 autres alliés et partisans, dont les avocats Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell et Jenna Ellis et Kenneth Chesebro.