F1: une journée avec un imprévu majeur pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a rebondi en remettant le huitième temps des deuxièmes essais libres du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas, vendredi, après avoir été incapable de remettre un chrono durant la matinée.

Des problèmes de moteur ont ainsi mis fin prématurément à la première séance du pilote, qui s’est remis d’une récente infection. Heureusement pour lui, son écurie Aston Martin a remédié à la situation et en après-midi, il a effectué un tour rapide de 1 min 11,835 s. Il a mieux fait que son coéquipier Fernando Alonso, 10e à 1:11,863.

Évoluant devant ses partisans, le Néerlandais Max Verstappen a dominé les premiers essais grâce à un passage de 1:11,852, devant Alonso (+ 0,278 s). Cependant, le porte-couleurs de Red Bull a vu Lando Norris (McLaren) faire mieux que lui dans la séance suivante. Le temps de 1:11,330 du Britannique a été meilleur de 0,023.

Les derniers essais et les qualifications se tiendront samedi, toujours sur le circuit de Zandvoort. La course aura lieu le lendemain. Au classement des conducteurs, Verstappen trône avec 314 points et son plus proche poursuivant est Sergio Perez (189), l’autre porte-couleurs de Red Bull.