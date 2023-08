Galchenyuk jouera avec Michkov

Alex Galchenyuk déménage en Russie.

L’ancien attaquant des Canadiens de Montréal a accepté un contrat de deux ans avec le SKA de Saint-Pétersbourg, a annoncé l’équipe de la KHL, vendredi.

Galchenyuk aura ainsi la chance de jouer avec l’espoir russe Matvei Michkov, choisi septième au total, par les Flyers de Philadelphie, au dernier repêchage de la LNH.

Le hockeyeur de 29 ans portera le numéro 89 avec sa nouvelle formation.

Да-да, Алекс Гальченюк – в СКА!

Контракт с нападающим рассчитан на 2 сезона.



Galchenyuk avait été libéré par les Coyotes de l’Arizona à la suite d’une arrestation à Scottsdale au début du mois de juillet. Il venait tout juste de parapher une entente avec les «Yotes». Le troisième joueur sélectionné au repêchage de 2012 a proféré des menaces de mort à l’endroit d’un policier et de sa famille.

Il s’est ainsi exposé à une sentence de 30 jours de prison. Or, l’une de ces journées a déjà été écoulée pour temps servi et 27 autres seront suspendues lorsqu’il aura complété un programme de sobriété lié à l’alcool et qu’il aura passé 12 mois sans consommer ou posséder de l’alcool ou des drogues.

Qualifiant dans une lettre son propre comportement de «profondément offensant, déplacé, horrible, embarrassant et tout simplement épouvantable», Galchenyuk a intégré le programme d’aide aux joueurs de la LNH.

Depuis 2019, le natif de Milwaukee a évolué pour six équipes différentes dans la LNH, en plus d’effectuer deux passages dans la Ligue américaine. Celui qui compte 654 matchs d’expérience dans le circuit Bettman a porté les couleurs du CH, des Coyotes, des Penguins de Pittsburgh, du Wild du Minnesota, des Sénateurs d’Ottawa, des Maple Leafs de Toronto et de l’Avalanche du Colorado.