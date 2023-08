Giannis Antetokounmpo pourrait-il jouer pour une autre équipe de la NBA?

La vedette Giannis Antetokounmpo demeure la propriété des Bucks de Milwaukee, mais il surveille attentivement les décisions de l’organisation et n’hésitera pas à déménager s’il voit ses chances de gagner un deuxième championnat de la NBA en carrière diminuer.

L’athlète de 28 ans ne prévoit ainsi pas de signer une prolongation contractuelle quand il pourra techniquement s’exécuter, le 22 septembre. En fait, le double titulaire du titre de joueur par excellence du circuit Silver n’a pas l’intention de sortir le stylo tant qu’il ne considère pas les Bucks comme aspirants au trophée Larry-O’Brien.

Antetokounmpo entamera cette année la troisième saison d’un pacte de cinq ans et de 228 millions $. L’entente comprend une option de renonciation – pour le joueur – au terme de 2024-2025. Aussi, le Grec dit vouloir prendre son temps pour analyser la situation à Milwaukee.

«L’été prochain sera davantage logique pour les deux parties. Et encore là, je ne sais pas, a-t-il déclaré en entrevue au quotidien "The New York Times". Je ne pourrais être la meilleure version de moi-même en ne sachant pas si tout le monde se trouve sur la même longueur d’onde et bataille pour le championnat en sacrifiant du temps familial comme je le fais. Si je ne vois pas cela, je ne signerai pas.»

Clair comme de l’eau de roche

«Au bout du compte, je pense que tous mes coéquipiers et l’organisation savent que je veux remporter un titre, a ajouté celui qui a aidé les Bucks dans leur conquête de 2020-2021. Si on est sur la même voie et qu’on me montre que nous sommes tous ensemble là-dedans, j’irai à fond. Dès le moment que je sentirai qu’on essaie de rebâtir... bien, il n’y aura jamais de rancœur vis-à-vis les Bucks.»

Milwaukee a baissé pavillon au premier tour des séries 2023 en dépit de la meilleure fiche du circuit en saison régulière. Cet échec a mené au congédiement de l’entraîneur-chef Mike Budenholzer, remplacé par Adrian Griffin, auparavant adjoint chez les Raptors de Toronto.

Antetokounmpo a déjà admis qu’il souhaitait passer toute sa carrière au Wisconsin. Depuis ses débuts en 2013, il a reçu sept invitations à la classique des étoiles.