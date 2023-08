Kevin Costner «ne sait pas» si son ex-femme a eu des liaisons extraconjugales

Kevin Costner se demande si son ex-femme Christine a eu des liaisons extra-conjugales.

• À lire aussi: Kevin Costner accuse son ex de chercher à faire traîner leur procédure de divorce

Selon des documents judiciaires obtenus par Us Weekly jeudi (24 août 23), la star de Yellowstone a répondu à la demande de documents financiers de son ex-femme Christine Baumgartner en spéculant sur la possibilité qu'elle l'ait trompé pendant leur mariage.

Les avocats de Kevin Costner ont écrit qu'il ne pouvait pas fournir les documents financiers demandés « relatifs à des relations amoureuses extraconjugales » parce qu'ils n'existaient pas, étant donné qu'il n'avait pas eu de liaison pendant son mariage avec Mme Baumgartner. Ils ont dénoncé la demande de documents financiers comme étant « formulée uniquement à des fins de harcèlement » et « excessive quant à la période de temps et à l'objet, lourde, oppressive et composée de manière inadmissible ».

Ils ont également noté que Kevin Costner « ne sait pas si (Baumgartner) a eu des "relations romantiques extraconjugales" avant la séparation et, si c'est le cas, si elle a dépensé son argent ou si elle a facturé des dépenses liées à sa (ses) liaison(s) sur des cartes de crédit qu'il a payées ».

Mme Baumgartner a déclaré dans un document déposé lundi que M. Costner faisait obstruction à la procédure de divorce en refusant de communiquer certains documents avant la prochaine audience sur la pension alimentaire pour leurs enfants.

Outre les documents financiers relatifs aux relations extraconjugales, l’équipe juridique de Christine Baumgartner a demandé des reçus concernant les frais de subsistance de Kevin Costner, ses comptes d'épargne, ses comptes de retraite, etc. L'acteur a affirmé que ces documents n'étaient « pas pertinents » dans le cadre de la procédure de divorce.

La star a également affirmé que les documents financiers demandés concernant sa prochaine saga cinématographique en quatre parties Horizon n'étaient pas pertinents pour la procédure, citant leur accord prénuptial. Cet accord stipule que « tous les revenus gagnés pendant le mariage seront la propriété séparée de l'époux gagnant les revenus et ne prévoient pas de propriété commune ».

Le couple en saura davantage sur la validité de son contrat prénuptial lors d'un procès en novembre.