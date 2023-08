La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut amasse 112 489 $

Le Champion du monde en ski nautique Pierre Plouffe était le président d’honneur du Golf-Vélo, au profit de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. L’événement a permis d’amasser le montant record de 112 489 $.

Photo fournie par Michel Guertin

Lors de la remise du chèque, on pouvait voir Catherine Deplantie, Michel Trottier, Béatrice Hébert, Michel Rochon, Anne Fortier, Marc Laverdure, Pierre Plouffe, Yvon Lambert, Jean-François Roy et Frédéric Beaudry.

Michel Rochon, président de la FML, remerciait les partenaires majeurs, dont Pierre Bédard, de Cardio Choc, Pierre Plouffe, président d’honneur, Antoine Niding, de Patrimoine Richardson, et Bob Hartley qui a remporté la coupe Stanley.

Pendant le cocktail, l’équipe de la Fondation médicale a présenté sa nouvelle mascotte WOW qui a été inspirée du toutou WOW qui est remis aux 700 bébés qui naissent à l’Hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts chaque année. Danny Berger de CIME-FM et Daniel Desjardins, DG de la Fondation, ont accueilli le coloré WOW.

Sur la photo, on voit les maires de la MRC des Laurentides, Frédéric Broué, maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Luc Brisebois, maire de Mont-Tremblant, Marc L’Heureux, maire de Brébeuf et préfet de la MRC des Laurentides, et Steven Larose, maire de Montcalm.

Le populaire chanteur et résident de Sainte-Adèle Boom Desjardins est en compagnie des maires de la MRC des Pays-d’en-Haut, Frank Pappas, maire d’Estérel, Michèle Lalonde, mairesse de Sainte-Adèle, et Tim Watchorn, maire de Morin-Heights.