Les compagnies d’assurance pourraient abandonner Hockey Canada

Une nouvelle tuile pourrait s’abattre sur Hockey Canada, qui, en plus de devoir gérer une importante poursuite en lien avec le climat toxique dans ses ligues juniors, pourrait maintenant devoir composer sans les compagnies d’assurance pour les aider.

Le journaliste du réseau TSN Rick Westhead a pris connaissance de deux procès intentés en Ontario contre plusieurs agences. Celles-ci, malgré leur collaboration de longue date avec la fédération, refuseraient de couvrir les dépenses durant certaines périodes, selon Hockey Canada.

L’ancien hockeyeur Dan Carcillo et d’autres joueurs ayant évolué dans la Ligue canadienne de hockey (LCH), que ce soit avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), la Ligue junior de l’Ontario (OHL) ou la Ligue junior de l’Ouest (WHL), avaient intenté une action collective envers la fédération en raison d’un climat d’intimidation et d’abus, notamment lors d’initiations, en février dernier. Cette demande avait été rejetée, mais 16 joueurs ont depuis déclaré sous serment avoir été brutalisés pendant leur passage dans le hockey junior.

Tous les joueurs qui ont évolué dans l’un des trois circuits depuis 1975 peuvent effectuer une plainte et se joindre au litige. Les jugements et les accords devraient toutefois entraîner des coûts qu’Hockey Canada souhaite amortir grâce aux assurances.

Plusieurs agences se sont succédé afin de protéger l’organisation durant les dernières décennies, AIG ayant notamment offert une clause de 20 millions $ pour «responsabilité pour inconduite sexuelle» entre septembre 2015 et septembre 2020.

La compagnie Lloyd’s of London aurait quant à elle refusé d’honorer toute demande relative à de l’abus qui se serait déroulé avant le 1er septembre 2014. Les compagnies TIG et AIG ont également vendu des assurances à Hockey Canada et son prédécesseur, l’Association canadienne de hockey amateur, respectivement à partir de 1995 et 1996.