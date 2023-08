Les souhaits d’un prof à l’aube de la rentrée scolaire

Les vacances d'été tirent à leur fin et une autre rentrée scolaire est à nos portes. L'année 2023-2024 comportera son lot de défis. Néanmoins, je trouve pertinent de prendre le temps de souligner quelques points et formuler quelques souhaits.

Chers syndicats, nous nous trouvons à nouveau en période de négociations. Je comprends et je partage la grogne face aux problèmes qui affligent notre réseau depuis maintenant trop longtemps. Malgré cela, il ne faudrait pas oublier que les années 2020 et 2021 ont été rudes pour nos écoles, notamment avec les fermetures prolongées.

Dans ce contexte, déclencher une longue grève ne serait peut-être pas bien avisé. Personne n'a cessé d'être payé à l'échéance de la convention collective, il n'y a donc pas d'urgence absolue. Nous sommes des experts en pédagogie, utilisons cette force pour expliquer aux Québécois nos doléances et revendications.

Le gouvernement navigue à l'opinion publique, assurons-nous de maintenir l'appui de la population et gardons la réussite des élèves dans nos préoccupations. Soyons patients et raisonnés dans nos actions.

À l’externe

Cher gouvernement, comme tous vos prédécesseurs, vous dites que l'éducation est une de vos priorités. Il est maintenant temps de passer de la parole à l'acte. Les propositions actuelles aux tables de négociations sont d'une telle absurdité et si déconnectées de la réalité des écoles qu'elles ne feront qu'empirer le problème. M. Drainville, Mme Lebel, prouvez-nous que vous êtes le réel changement que vous prétendez incarner. Venez rencontrer les véritables experts dans les écoles et osez proposer des solutions novatrices.

Chers parents, vous êtes des alliés précieux dans la réussite de votre jeune et nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Prenez garde en revanche de ne pas tomber dans la dynamique du parent-client. Le personnel scolaire devra parfois poser des gestes et prendre des décisions qui ne vous conviendront pas toujours, mais nous le ferons dans l'intérêt de la réussite de votre enfant. Lorsqu’il y aura divergence d’opinions, la communication et la collaboration donneront de bien meilleurs résultats que la confrontation.

À l’interne

Chers collègues enseignants, la dernière année a connu son lot de scandales et l'image que notre profession a été passablement amochée par moments. Il est temps de se retrousser les manches et de démontrer notre volonté collective à faire preuve du plus haut standard de professionnalisme. Nous exigeons d'être traités en professionnels et d'être respectés, mais ce respect se mérite. Reprenons en main notre profession et prouvons notre valeur. Rien ne sert d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous.

Cher personnel scolaire (surveillants, TES, psychologues, secrétaires, direction, etc.), votre apport est inestimable, mais trop souvent relégué à l’arrière-plan. Malgré le fait que vous œuvrez souvent dans l’ombre, sachez que sans vous, les écoles ne seraient pas les milieux vivants et stimulants que nous connaissons. C’est en grande partie grâce à vous si tout fonctionne rondement et sans votre dévouement, tout le système s’écroule. Merci pour tout ce que vous faites.

Chers élèves, tous ceux nommés ci-haut se donneront corps et âme pour vous aider à cheminer, mais au bout du compte, votre destin vous appartient. Personne ne peut vous faire réussir, sauf vous-mêmes. Vous avez montré une force de caractère impressionnante durant la pandémie, continuez. Avec efforts et persévérance, le monde est à votre portée.

Si tout le monde y met du sien, la prochaine année scolaire sera une belle réussite et nous traverserons les épreuves qui se dresseront devant nous.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée et une excellente année 2023-2024.

PHOTO MARTIN ALARIE

Simon Landry, Enseignant de la région métropolitaine

Auteur du livre L'éducation au Québec en ce 21e siècle; réflexions, discussions, propositions, à paraître à la mi-septembre.