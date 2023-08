Même un couple qui s’aime peut se perdre de vue

Je suis avec mon conjoint depuis 15 ans et nous avons lui et moi 45 et 40 ans. Aucun des deux n’a eu de relation satisfaisante avant de se rencontrer. Au premier regard, ça a cliqué entre nous. On pourrait presque parler de coup de foudre tant la rencontre fut forte au plan sexuel. Et en ce qui me concerne, j’estime que c’est avec lui que j’ai connu ma première véritable jouissance.

On a eu deux enfants. Le plus vieux a 11 ans et notre plus jeune, une fille, 4 ans. L’écart d’âge entre les deux est dû au fait que la conciliation travail/famille après le premier fut si difficile, qu’on se demandait si on en aurait un deuxième. Mais l’appel de la famille fut plus fort que les difficultés de parcours.

On pensait que l’arrivée de notre deuxième se passerait plus facilement que pour le premier, mais on dirait que ce fut pire. Comme si on n’avait rien appris de notre première expérience. Nos disputes à propos des enfants se sont multipliées et on aurait dit qu’il n’y avait plus que ça qui comptait entre nous. La belle entente sexuelle qu’on avait enfin retrouvée quand on a pris la décision de faire un deuxième enfant s’est de nouveau envolée à l’arrivée de notre fille, et très honnêtement madame DesChâtelets, elle n’est plus jamais revenue.

Mais ce n’est pas faute d’amour, car on s’aime encore, mon conjoint et moi, mais c’est comme si on ne parvenait pas à laisser de côté les petits ennuis du quotidien. Moi en particulier, je focusse là-dessus, pendant que mon conjoint, lui, se tue dans le travail, pour ne pas y penser je crois. Ce qui fait que financièrement on est gras dur, mais côté romance, on repassera. Qu’est-ce qui a bien pu se passer pour qu’on en arrive là alors qu’on s’aimait à la folie il n’y a pas si longtemps ? Pensez-vous que c’est juste l’usure du temps qui a fait ça ?

L. P-T.

L’usure du temps y est certainement pour quelque chose. Mais vous ne devriez jamais perdre de vue que la naissance des enfants transforme radicalement une vie de couple, et que cet important rôle que vous devez jouer de concert l’un avec l’autre a des répercussions sur tout le reste de votre vie à deux, incluant la sexualité.

J’ai d’ailleurs lu qu’un groupe de chercheurs de l’UQAM se penchait actuellement sur « ...les changements structuraux significatifs et la pression sur les ressources matérielles et émotionnelles du couple causées par l’arrivée d’un enfant ». Pourquoi ne pas songer au petit coup de pouce que pourraient vous apporter quelques rencontres de mise au point avec un(e) sexologue ?