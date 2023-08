Montréal à vélo : 3 circuits pour jouer les touristes dans sa propre ville

Avec les belles journées d’automne qui sont à nos portes, rien de mieux qu’une sortie à vélo pour (re)découvrir Montréal sous un nouvel angle.

Accessibles autant aux cyclistes du dimanche qu’aux adeptes de balades sur deux roues en quête d’une journée de repos pour les jambes, ces circuits vous promettent une foule de belles découvertes. Alors enfourchez votre bicyclette et rendez-vous sur les pistes cyclables qui sillonnent l’île!

Erika Tremblay / Agence QMI

CIRCUIT 1:

Le sud-ouest de l’île

Distance: environ 35 km

Départ: Café Léo (1215 rue Berri)

Erika Tremblay / Agence QMI

Pour faire le plein d’énergie avant le début de ce circuit, une bonne dose de caféine s’impose. Sur la rue Berri, face à la piste cyclable, le café Léo vous accueille dans son espace lumineux pour profiter d’un combo espresso et croissant qui en jette. Des supports fixés au mur sont même disponibles pour accrocher votre monture le temps de cette pause gourmande.

Premier segment: Vieux-Port et canal de Lachine

Damien Ligiardi photographe / Photo fournie par Tourisme Montréal

Prêt à pédaler? Empruntez la rue Berri en direction sud, jusqu’à de la Commune. Longez ensuite le Vieux-Port pour rejoindre le Bassin Peel et profiter de magnifiques points de vue sur les édifices historiques qui se mêlent aux gratte-ciel. Le canal de Lachine sera le point central de ce circuit, où plusieurs adresses gourmandes se prêtent bien à une pause.

Sur le pouce : En famille ou en groupe, rien de plus simple que de faire quelques provisions au marché Atwater (138 avenue Atwater) et déguster vos trouvailles gourmandes en formule pique-nique au bord du canal.

: En famille ou en groupe, rien de plus simple que de faire quelques provisions au marché Atwater (138 avenue Atwater) et déguster vos trouvailles gourmandes en formule pique-nique au bord du canal. Grand régal : À la hauteur du square Sir-George-Étienne-Cartier, quelques petits coups de pédale vous mèneront vers le BarBara (4450 rue Notre-Dame Ouest) et sa grande terrasse. Au menu: focaccia, cacio e pepe et verre de vin nature pour vous redonner des forces!

: À la hauteur du square Sir-George-Étienne-Cartier, quelques petits coups de pédale vous mèneront vers le BarBara (4450 rue Notre-Dame Ouest) et sa grande terrasse. Au menu: focaccia, cacio e pepe et verre de vin nature pour vous redonner des forces! Pause sucrée: Vous carburez au café et au sucre? La boulangerie Sundaiz (4710 rue Saint-Ambroise #130) est spécialisée dans les desserts sans arachides et sans noix. Passez votre commande directement à la fenêtre et dégustez votre collation à la table de pique-nique pour offrir un moment de détente à vos jambes.

Erika Tremblay / Agence QMI

Deuxième segment: parc René-Lévesque, LaSalle et Verdun

Reprenez la piste cyclable qui longe le canal de Lachine en direction ouest. Tout au bout, la boucle du parc René-Lévesque, qui recèle d’œuvres d’art, vous offre le cadre idéal pour faire quelques photos sans oublier de remplir vos bouteilles d’eau. Pour le retour, continuez de longer le fleuve en direction des arrondissements de LaSalle et de Verdun. En fonction de vos envies, vous pourrez même bifurquer vers la Promenade Wellington pour jeter un œil à l’une des rues les plus cool au monde, selon TimeOut.

Eva Blue / Photo fournie par Tourisme Montréal

Arrivée: Messorem (2233 rue Pitt)

Repère de prédilection des cyclistes montréalais, la grande terrasse en plein air de la microbrasserie Messorem représente l’endroit parfait pour conclure ce circuit sur une note gourmande, avec le menu du Mitch Deli, et festive, avec une belle sélection de bières brassées sur place.

Erika Tremblay / Agence QMI

CIRCUIT 2:

Les berges de la rivière des Prairies

Distance: environ 25 km

Départ: Courrier Caverne (7411 rue St-Hubert)

Inaugurée au cours des derniers mois, cette adresse sympathique, qui fait à la fois office de boutique de pièces de vélo, d’atelier de montage sur mesure et de café, vous propose une sélection de boissons et de pâtisseries pour partir la journée du bon pied.

Premier segment: Ahuntsic et Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation

Rejoignez le REV (Réseau express vélo) au niveau de la rue Saint-Denis et roulez en direction nord, jusqu’au boulevard Gouin. Vous pourrez ensuite emprunter la piste cyclable qui longe la rivière des Prairies et rejoindre le Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, une petite oasis de paix en plein cœur de la ville. Pour profiter d’une pause gourmande avant de revenir vers le centre, cap sur la rue Fleury, l’artère commerciale principale du quartier Ahuntsic.

En mode pique-nique : La Bête à Pain (114 rue Fleury Ouest), boulangerie vedette du quartier, vous propose tout ce dont vous avez besoin pour vous concocter un repas gourmand à savourer dans le parc.

: La Bête à Pain (114 rue Fleury Ouest), boulangerie vedette du quartier, vous propose tout ce dont vous avez besoin pour vous concocter un repas gourmand à savourer dans le parc. En mode gourmandise: En avant-midi, le menu déjeuner du Café Le Petit Flore (1145 rue Fleury Est) saura vous séduire avec son bagel au saumon fumé et son croissant sandwich, mais l’heure du lunch sera également synonyme de régal avec un menu d’inspiration française à l’ardoise.

Deuxième segment: parc Frédéric-Back et Villeray

Ce vaste espace vert, autrefois occupé par une carrière et un site d’enfouissement, est traversé par un sentier en poussière de pierre qui invite à une agréable balade à la découverte de ses paysages insolites. À votre sortie du parc, vous pourrez emprunter la rue Marquette, dans le quartier Villeray, pour compléter ce circuit sur une note pittoresque et rafraîchissante.

Eva Blue / Photo fournie par Tourisme Montréal

Arrivée: Iconoglace (1320 rue Bélanger)

La récompense après l’effort: une délicieuse crème glacée maison à déguster sur la terrasse de l’établissement, qui donne sur la ruelle arrière. Laissez-vous tenter par l’une des trois saveurs du moment faites avec du lait d’avoine et de vrais fruits.

Erika Tremblay / Agence QMI

CIRCUIT 3:

Le parc Olympique et ses environs

Distance: environ 15 km

Bien connu de la communauté cycliste, ce café offre à la fois un espace intérieur et une terrasse extérieure où savourer votre café en toute quiétude. N’oubliez pas de visiter le local adjacent pour magasiner sa collection très nichée de vêtements et d’accessoires de vélo.

Alternative optionnelle pour les cyclistes aguerris: Le Club propose des sorties à vélo quelques jours par semaine (départ à 6h30) sur la voie Camillien-Houde.

Spade & Palacio Tours / Photo fournie par Tourisme Montréal

Seul et unique segment: rue Rachel, parc Maisonneuve et Hochelaga

Empruntez le REV Saint-Denis en direction nord et tournez à droite sur la rue Rachel pour vous diriger vers le stade Olympique. Le parc Maisonneuve sera votre terrain de jeu pour une portion de ce circuit alors empruntez la piste cyclable qui zigzague à travers cet immense parc et partez à la découverte de ses multiples attraits. À votre sortie, dirigez-vous à droite sur le boulevard Rosemont et tournez sur la rue Viau pour rejoindre le quartier Hochelaga. Les rues Sainte-Catherine et Ontario regorgent de bonnes adresses gourmandes.

Ambiance conviviale : Aube Boulangerie (4715 rue Sainte-Catherine Est) est la nouvelle adresse populaire dans Hochelaga et ce n’est pas un hasard! Elle propose des pains et des viennoiseries à faire saliver dans un espace lumineux et inspirant.

: Aube Boulangerie (4715 rue Sainte-Catherine Est) est la nouvelle adresse populaire dans Hochelaga et ce n’est pas un hasard! Elle propose des pains et des viennoiseries à faire saliver dans un espace lumineux et inspirant. Ambiance festive: À deux pas du parc Morgan, Supernat (4316 rue Saint-Catherine Est) apporte un vent de fraîcheur dans le secteur avec une belle sélection de vins nature et de cocktails.

Arrivée: Marché Maisonneuve (4445 rue Ontario Est)

Pour conclure ce court circuit à vélo, profitez de votre passage dans le quartier Hochelaga pour faire quelques provisions de produits locaux et gourmands au marché Maisonneuve.