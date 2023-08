Sera-t-on obligé de penser comme le gouvernement?

Moi et mon mari nous sommes membres d’un groupe religieux qui a toujours milité contre l’avortement. Je sais Louise que vous ne pensez pas comme moi à ce sujet, mais je voudrais avoir votre avis sur la décision de la ministre du Tourisme Caroline Proulx d’annuler un événement où ce sujet était à l’ordre du jour et qui devait se tenir au printemps au Centre des congrès de Québec.

À ce que je sache, on peut voter du bord qu’on veut aux élections, et les candidats de tous les partis ont pleinement le droit de faire campagne en affirmant publiquement leurs convictions. Est-ce que ça veut dire qu’en dehors du temps des élections, on n’aura plus le droit de penser différemment que le gouvernement qu’on a élu ? Êtes-vous d’accord avec ça, vous ?

Couple déçu de son gouvernement

Malgré ma position opposée à la vôtre en ce qui concerne l’avortement, je partage votre inquiétude sur les conséquences du boycott de la liberté d’expression de quelque groupe de pensée que ce soit, à moins qu’il ne dérive sur le terrain glissant de la haine et de la diffamation.