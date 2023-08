Sortie de «Dune 2» reportée à 2024: cinq autres films qui ont aussi été repoussés en raison de la grève à Hollywood

C’était à prévoir: après des semaines de rumeurs, le studio Warner Bros a annoncé officiellement jeudi qu’il repoussait à 2024 la sortie du très attendu Dune: deuxième partie, du réalisateur québécois Denis Villeneuve, en raison de la grève des acteurs et des scénaristes américains qui paralyse Hollywood depuis le début de l'été. D’autres studios avaient déjà pris les devants le mois dernier en bousillant eux aussi leur calendrier de sorties. Voici cinq films qui ont subi le même sort que Dune 2.

• À lire aussi: Grève à Hollywood: la sortie de «Dune: deuxième partie» repoussée à 2024

Challengers

PHOTO fournie par MGM

Ce nouveau film de Luca Guadagnino (Appelle-moi par ton nom) mettant en vedette l'actrice Zendaya devait assurer l’ouverture de la Mostra de Venise, la semaine prochaine. Mais comme les acteurs membres du syndicat SAG-AFTRA ne peuvent pas faire la promotion de leurs films pendant la grève, le distributeur de Challengers, MGM, a décidé de retirer le long métrage de la programmation du festival et de repousser sa sortie en salle au 26 avril 2024.

SOS Fantômes

PHOTO SONY PICTURES

Sony Pictures a été un des premiers grands studios hollywoodiens à chambouler les dates de sortie de ses films après le déclenchement de la grève des acteurs, à la mi-juillet. Ainsi, la suite de SOS Fantômes: l’au-delà, qui devait initialement prendre l’affiche en décembre prochain, ne débarquera finalement sur nos écrans qu'en mars 2024. La grande victime de ce report est sans contredit la suite du film d’animation Spider-Man: à travers le Spider-Verse, dont la sortie, d’abord prévue à la fin mars, a été repoussée à une date indéterminée.

Kraven le Chasseur

PHOTO SONY PICTURES

Les fans de l’univers de Marvel attendaient avec fébrilité la sortie de ce film de J.C. Chandor qui s’intéresse aux aventures de Kraven le Chasseur, un ennemi juré du superhéros Spider-Man. Ils devront prendre leur mal en patience parce que la sortie du film, initialement prévue au début octobre, a été repoussée au 20 août 2024. Le studio Sony Pictures souhaite mettre toutes les chances de son côté en permettant à l’acteur Aaron Taylor-Johnson – qui prête ses traits au personnage de Kraven – de participer à la campagne de promotion du film.

Le Seigneur des anneaux

Photo NEW LINE

Le report de Dune: deuxième partie a aussi entraîné une réorganisation du calendrier des sorties du studio Warner Bros. En allant se loger dans la case du 15 mars, le long métrage de Denis Villeneuve a pris la place du film de monstres Godzilla x Kong qui a quant à lui été déplacé au 12 avril. En conséquence, le film d’animation Le Seigneur des anneaux: La Guerre des Rohirrim, une nouvelle adaptation de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, qui devait sortir en avril, ne verra finalement pas le jour avant 2024. Soulignons que les premières images du film ont été dévoilées plus tôt cet été au festival international d'Annecy, en France.

Avatar 3

20th Century Studios

Même la très populaire saga de James Cameron a subi les contrecoups de la grève à Hollywood. Selon le journal The Washington Post, Disney aurait en effet décidé de retarder d’un an la sortie des trois prochains volets d’Avatar. Il faudra donc attendre 2025, 2029 et 2031 pour découvrir sur grand écran les trois derniers films de la très lucrative franchise.