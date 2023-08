Un festival de planche à roulettes qui a de l’ambition: Jackalope en est à sa 11e édition et son fondateur, Micah Desforges, voit grand

Le festival Jackalope en est à sa 11e édition et son fondateur, Micah Desforges, voit grand.

Déjà, son bébé a traversé la pandémie à coup de compétitions virtuelles pour revenir en force malgré les embûches.

«C’était difficile pour tout le monde, on a eu notre lot de défis et on survit. On prend même de l’expansion aux États-Unis avec une première édition à Virginia Beach et on peut regarder devant, ça fait du bien», confie-t-il au bout du fil.

Parlons-en de ce détour par Virginia Beach, un succès qui a attiré 50 000 spectateurs.

«La petite entreprise québécoise est maintenant crédible, il y a eu des retombées économiques pour la ville et dans le contexte actuel, toutes les villes cherchent un produit qui peut remplir des chambres d’hôtel», souligne Micah Desforges.

Explosion

Avec l’arrivée des sports extrêmes comme la planche à roulettes et le surf aux Jeux olympiques, Desforges croit qu’une explosion se prépare.

«Il y a plus d’athlètes, plus de fans et on entre dans les années intéressantes avec les années olympiques.

«Ç’a été introduit à Tokyo en 2021, mais il n’y avait pas de spectateurs. Je pense que le party va vraiment prendre à Paris. Et ensuite ça sera Los Angeles en 2028 et Brisbane en Australie en 2032. Ça va créer de nouvelles superstars et un vent de fraîcheur pour ces sports.»

Il y a de quoi voir l’avenir positivement pour Jackalope, qui est, selon Micah Desforges, le troisième plus gros événement de sports extrêmes au monde, derrière les X Games et FISE, en France.

Visée internationale

Presque entièrement financé par des commandites privées, le festival montréalais pourrait profiter d’un meilleur soutien gouvernemental, estime Micah Desforges.

«On a des visées internationales et on est fiers de dire qu’on vient de Montréal. On essaie d’obtenir plus de financement public. On reste un événement extérieur gratuit.

«Mon souhait est toujours de garder un pied à terre à Montréal, mais le marché américain est énorme et il y a d’autres villes canadiennes qui sont intéressées.»

Desforges va d’ailleurs aller s’installer en Californie dans les prochaines semaines afin d’être plus près de l’action, notamment du marché asiatique où il souhaite prendre de l’expansion.

Plus gros

Micah Desforges voit grand, peut-être même trop pour Montréal même s’il a un attachement pour l’événement qui a lancé sa vision.

«Mon objectif a toujours été de faire une tournée mondiale avec une finale à Montréal.

«Mais les prochaines étapes qu’on va annoncer seront plus grosses que Montréal, ça devient alors difficile de faire une finale dans la métropole quand les étapes précédentes sont plus grosses.»

Sans dévoiler l’ampleur de son plan, il précise un peu sa vision.

«L’intention est d’ajouter une ville canadienne dès l’an prochain. D’ici 2028, on aura peut-être cinq à six festivals comme Montréal et Virginia Beach à travers la planète. On se sert de Montréal comme carte de visite.»

Important

Le festival est important pour les athlètes québécois qui y font souvent leur première présence.

«Je fais le Jackalope depuis le début, j’y allais avec mon père», précise Phil Dulude, un planchiste de 24 ans qui se promène entre le Québec et les États-Unis.

Samantha Secours, 21 ans, a elle aussi donné ses premiers coups de roue compétitifs lors du festival Jackalope.

«Ç’a été ma première introduction à la compétition. Il y a des gens qui viennent de partout et les Montréalais on se retrouve, la vibe est vraiment l’fun.»