Directement sur la frontière: une mythique salle d’opéra de Stanstead reconvertie en cinéma pour accueillir les Canadiens et les Américains

La mythique salle d’opéra Haskell, située à cheval sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, à Stanstead, a été reconvertie en cinéma et peut désormais accueillir des cinéphiles des deux pays.

C’est le programmateur Danny Lennon, fondateur de la série d’événements «Prends ça court!», qui a eu l’idée d’offrir une nouvelle vocation à cette salle centenaire très connue des résidents des Cantons-de-l’Est.

«J’habite dans le coin depuis quelques années et j’avais remarqué cette vieille salle d’opéra construite en1904 où il ne semblait pas se passer grand-chose, explique le programmateur en entrevue au Journal.

«C'est tellement une belle salle! Quand on entre dedans, on a l’impression de voyager dans le temps. C’est comme un mini Cinéma Impérial sur deux étages. J’ai proposé d’y présenter des films et on m’a dit oui.»

Une des grandes particularités de cette salle de 400 places, c’est qu’elle située directement sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Elle peut donc être fréquentée autant par les cinéphiles québécois qu’américains, sans que ceux-ci aient à présenter leur passeport.

«C’est comme un «no man’s land!», souligne Danny Lennon.

«La moitié de l’édifice [qui compte également une bibliothèque] est à Derby Line, au Vermont, et l’autre moitié est à Stanstead, au Québec. On peut donc recevoir des spectateurs des deux côtés de la frontière. En fait, la ligne qui sépare les deux pays est située au niveau de la scène, donc la scène est du côté du Canada et le public du côté des États-Unis. C’est vraiment unique comme endroit».

Films de répertoire

Le Cinéma Haskell présentera des films de répertoire qui n’ont pas eu la chance d’être diffusés dans les autres établissements de la région. C’est le drame américano-britannique War Pony, gagnant de la Caméra d’or au Festival de Cannes l’an passé, qui a ouvert le bal jeudi passé. Danny Lennon programmera aussi au moins un court métrage par soirée de cinéma. Les billets couteront seulement 5 dollars et pourront être payés autant en argent canadien qu’américain.

«Pour moi, ces soirées de cinéma, c’est une excuse pour se rencontrer, se parler, et se voir, résume Danny Lennon. Et je dois dire que les gens du coin sont emballés. Ils nous demandent à tous les jours ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. L'engouement est incroyable.»