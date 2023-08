Une ancienne patineuse olympique canadienne perd la vie dans un accident de voiture

L’ancienne patineuse artistique Alexandra Paul, une jeune mère de 31 ans, a perdu la vie dans un tragique accident de voiture, mardi en Ontario.

La native de Barrie prenait place avec son bébé et trois autres personnes à bord d’un véhicule qui circulait sur une route près de Melancthon Township quand un camion de transport entrant dans une zone de construction a heurté plusieurs voitures arrêtées sur la route, a appris CTV News.

Les autres occupants du véhicule et l’enfant ont été blessés, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Alexandra Paul et son mari, Mitch Islam, ont participé ensemble aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, en 2014. Le duo spécialisé en danse sur glace a terminé au 18e rang. Leur palmarès inclut une médaille d’argent gagnée aux Championnats du monde juniors de 2010.

Les deux se sont retiré du sport en 2016 et se sont mariés en 2021. Ils ont eu un enfant, le petit Charlie.

Sur le site GoFundMe, une cagnotte a été lancée pour venir en aide à Charlie et Mitch.

«Nous voyons cette levée de fonds comme une façon de contribuer au futur de Charlie et d’offrir à Mitch le soutien essentiel pour affronter cette tempête», a écrit l’organisateur, Dustin Leigh.

Capture GoFundMe

«Alors qu’une histoire de réussite canadienne est tragiquement interrompue, nous nous souviendrons d’Alex comme une jeune femme passionnée et déterminée qui pouvait illuminer chaque pièce où elle entrait. Elle était non seulement gentille, éduquée, pleine d’esprit et déterminée, mais Alex était aussi un exemple pour la communauté du patinage artistique en ayant représenté le Canada aux Olympiques. Mais plus que tout, nous nous souviendrons d’Alex comme une fille aimante, une sœur, une épouse et la mère de Charlie.»

L’objectif initial de 40 000$ de la collecte de fonds a été atteint en moins de quatre heures.