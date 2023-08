Un Adam Sandler paternel dans «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah»

Cette comédie engageante met en vedette la famille d’Adam Sandler – qui agit également à titre de producteur –, son épouse, Jackie Sandler, ainsi que ses filles, Sadie Sandler et Sunny Sandler se joignant à Idina Menzel.

Adaptation du roman éponyme de Fiona Rosenbloom pour adolescents, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah est un long métrage typique – et donc touchant – de sortie de l’enfance et de passage à l’adolescence, période préfigurant l’âge adulte.

On suit donc Stacy (Sunny Sandler, adorable de naturel) et Lydia (Samantha Lorraine), sa meilleure amie, alors qu’elles s’apprêtent à fêter leur Bat Mitzvah, une cérémonie religieuse juive suivie d’un «party» soulignant le passage à l’âge adulte lorsque les jeunes filles atteignent 13 ans. Bree (Idina Menzel) et Danny (Adam Sandler), les parents de Stacy, souhaitent que leur fille apprenne les passages de la Torah qu’elle doit lire devant une assemblée, tandis que les deux amies – et on s’en doute bien – ne pensent qu’à la soirée qui va suivre.

Pour ajouter du piquant à l’histoire, Stacy n’a d'yeux que pour Andy (Dylan Hoffman), un garçon de sa classe qui se révèlera bien moins attirant que prévu et sa présence – là encore, on s’en doute bien – sera la cause d’une grave dispute entre les deux adolescentes.

Émaillée de mignonnes plaisanteries sur l’adolescence – et, pour une fois, sans aucune des vulgarités dont Adam Sandler est coutumier –, cette comédie réalisée par Sammi Cohen d’après le scénario d’Alison Peck aborde également les thèmes adolescents habituels tels que la pression des pairs et la recherche de son identité avec une légèreté de bon aloi. Et avec une durée de 103 minutes, ce You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah coloré et rempli de bonne humeur saura faire sourire tous les membres de la famille.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah est diffusé via la plateforme numérique Netflix dès le 25 août.

Note: 3 sur 5