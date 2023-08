ROY BERGERON, Marie-Rose



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20 août 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Marie-Rose Roy, épouse de feu André Bergeron, fille de feu Cécile Choquette et de feu Hormidas Roy.Elle laisse dans le deuil son frère André Roy, ses beaux-frères Georges Berger (feu Thérèse Roy) et Norbert Bergeron, sa belle-soeur Germaine Régnier ainsi que ses cousins et cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle jeudi 31 août 2023 à compter de 9 h 30. Une cérémonie aura lieu le même jour à 11 h 30, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.Remerciements sincères au personnel soignant du Centre d'hébergement Gertrude-Lafrance pour son dévouement et la qualité des services et soins prodigués.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :