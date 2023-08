SMITH, Marie



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Marie Smith (Michelle Denis) à Montréal le 12 août 2023 à l'âge de 76 ans.Elle laisse dans le deuil son ami de coeur Normand Gibeault, son fils François, ses petits-fils Florent et Arnaud, sa soeur Johanne et ses frères Pierre et Jacques ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Marie était une personne dévouée, généreuse et charitable. Elle était très créative, notamment à travers sa passion pour la broderie et elle s'est engagée pendant de nombreuses années de manière bénévole.La famille accueillera parents et amis à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'EGLISEVERDUN H4G 2M4, 514-769-3867Stationnement et rampe d'accès disponiblesle dimanche 10 septembre de 14h à 18h. Une cérémonie aura lieu à 15h30.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs du CHUM pour leur humanité.Un don, à l'OBNL Projet PAL, serait grandement apprécié.