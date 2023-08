RIENDEAU, Georges



De St-Rémi, après un cours séjour à l'hôpital Anna-Laberge, est décédé le 16 août 2023, monsieur Georges Riendeau à l'âge de 92 ans, époux bien-aimé des 65 dernières années de madame Lucienne Thibert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Roger Boyer), Henri (France Hurteau), Daniel (Gaétane Gervais), Michel (Manon Monière) et Marie-Claude (Raynald Chatelois), ses petits-enfants Jean-François (Valérie), Patrice, Martin (Pascale), Carl (Marie-Eve), Stéphany (Samuel), Josie-Ann (Mickael), Karine (Jean-Simon), Dannick (Ariane) et Mégane (Justin), ses arrière-petits-enfants Nathan, Evan, Logan, Mavrick, Eden, Landon, Alycia, Billy et Liam, ainsi que son frère Normand, ses belles-soeurs, beaux-frères, nombreux, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi, le samedi 2 septembre 2023, dès 13h suivront les funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduisent par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.