LECAVALIER, Yolande



(née Legault)À L'Île-Bizard, le 20 août 2023, à l'âge de 96 ans est décédée Mme Yolande Legault Lecavalier, épouse bien-aimée de feu M. Jean-Paul Lecavalier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Carlo Martinis), Louise, Yvon (Christiane Théorêt), René (Murielle Labelle), Jean (Diane Moody), Suzanne et Sylvain (Lynn Barrette), ses petits-enfants Sylviane, Nadia, Isabelle, Philippe, Geneviève, Vincent, Alexandre, Marie-Hélène, Daniel, Jonathan, Isabelle, Mélanie, Stéphanie, Janick et Angelina, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Réjeanne, ses frères André et Michel, neveux et nièces, autres parents et amis.Les visites auront lieu au :4695, BOUL. ST-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX, QCle jeudi 31 août de 18h30 à 21h30. Les funérailles seront célébrées à l'église St-Raphaël-Archange, 495, Cherrier, L'Île-Bizard, Qc, H9C 1G4, le vendredi 1er septembre à 13h, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse, derrière l'église.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Lakeshore seraient grandement appréciés.Sincères remerciements au personnel du C.H. Denis-Benjamin-Viger, spécialement Naïma, Bernice et son infirmière privée Esther.