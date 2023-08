CHARETTE, Claude



À Montréal, le 9 août, à l'âge de 89 ans est décédé Monsieur Claude Charette, époux de madame Jeanne d'Arc Laurendeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Yvon, ses beaux-frères et belles-soeurs : Jean-Paul Lavigne, Aline Laurendeau, Yvon (Cécile), Rosa, Jean, Suzanne, feu Jacques (Huguette), Monique (Claude) et Jocelyne, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Urgel Bourgie/Athos situé au 6700 Beaubien est,le samedi 7 octobre de 13h00 à 15h00 suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.En lieu de fleurs, la famille apprécierait un don à la Société Alzheimer de Montréal ou encore à l'organisme Allo prof.www.alloprof.qc.ca/fr/pages/faire-un-don