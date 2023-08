7 aliments à ne jamais faire cuire à la friteuse à air chaud

La friteuse à air chaud s’est popularisée dans les dernières années grâce à son utilisation facile et efficace. Bien que l’on puisse mettre une panoplie d’aliments à faire cuire, certaines exceptions s’appliquent pour ce petit four.

Les friteuses à air chaud utilisent de l'air chaud au lieu de l'huile chaude pour cuire les aliments, ce qui constitue une alternative rapide et saine aux autres types de friteuses. Faites toutefois attention à certains aliments qu'il ne faut absolument pas mettre à l’intérieur. Voici ceux à rayer de votre liste, selon le Daily Mail:

Popcorn

«La cuisson du popcorn peut s'avérer inefficace, car la plupart des friteuses n'atteignent pas une température suffisamment élevée pour faire éclater les grains», a expliqué un employé de la marque de produits britannique «Which?».

Ainsi, la bonne vieille méthode du micro-ondes sera la manière la plus simple et efficace pour faire cuire votre collation classique des soirées cinéma.

Pâtes et sauces à pâtes

Puisque les pâtes nécessitent de l’eau bouillante pour être cuites, elles sont impossibles à faire cuire.

En ce qui concerne la sauce à pâtes, vous pouvez en mettre dans la friteuse, sauf que ça salirait rapidement l’ensemble de la friteuse. En revanche, vous pourriez y placer un restant de pâtes déjà cuites. Dans les deux cas, le micro-ondes reste encore la meilleure option pour faire cuire ces aliments.

Toast

C’est techniquement possible de faire cuire des toasts dans la friteuse à air chaud, mais ça pourrait donner un résultat...décevant. Le pain sera plus sec et les miettes seront éparpillées partout dans la friteuse, ce qui la rendra plus difficile à nettoyer par la suite. Le grille-pain reste la solution la plus efficace.

Riz

Tout comme les pâtes, le riz a besoin d’eau pour être cuit.

«La friteuse n'est pas l'appareil idéal pour faire bouillir ou cuire à la vapeur - il vaut mieux utiliser une mijoteuse ou une casserole sur la plaque de cuisson», a expliqué «Which?».

Légumes verts frais

Le problème des légumes comme la laitue, le chou frisé (ou kale) et les épinards sont leur poids. Ils sont tellement légers qu’ils seront soufflés par l’air, créant un vrai désordre dans le petit four. Les feuilles des légumes risquent aussi de brûler.

Fromage

La majorité des fromages frais ont une température de fusion basse, ce qui signifie qu'ils peuvent rapidement brûler.

Le seul fromage qui peut se faire cuire à la friteuse à air chaud est l’halloumi, puisque sa température de fusion est plus élevée. Vous pouvez aussi faire cuire des produits à base de fromage congelés, comme des bâtonnets de fromage.

Poulet entier

Un poulet entier est un des exemples d’aliments trop gros pour la friteuse à air chaud. Les friteuses ont besoin d’espace pour bien laisser l’air chaud circuler. Sans cet espace, le poulet sera plus à risque d’être brûlé à l’extérieur, et cru à l’intérieur.