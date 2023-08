PHARAND, Yvette, s.s.a.



À La Maison d'Esther, Lachine, le 23 août 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée soeur Yvette Pharand, s.s.a. Originaire de Lachine, elle était la fille de feu Eugène Pharand et de feu Laurence Joly.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère et ses soeurs, Roger (Jeanne d'Arc Landry), Monique (Robert Carle), Ginette, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami.es.Les funérailles auront lieu à la chapelle de :747 AVENUE ESTHER-BLONDIN, LACHINEle mardi 29 août 2023 à 13 h 30. La famille sera accueillie à partir de 12 h 30.