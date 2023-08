GIROUX, Claude



À la maison La Traversée de Mont-Tremblant, le 5 août 2023, s'est éteint paisiblement et entouré des siens à l'âge de 73 ans, M. Claude Giroux, époux de Nicole Bélanger Giroux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils bien-aimés, Dominique et Pascal (Isabelle Marenger), ses merveilleux petits-enfants, Caliane, Anais, Romie et Dylan; ses soeurs Ghislaine (Guy Goulet), Danielle (Jacques Malette) et Christiane (Dave McLellan), ses neveux, nièces ainsi que de nombreux amis.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de La Traversée pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un merci spécial à tous ceux qui l'ont si bien soutenu tout au long des 3 dernières années afin de lui permettre de profiter jusqu'au bout de son havre de paix…La famille vous accueillera le samedi 9 septembre au Resto La Chapelle situé au 721 boul. St-Jean-Baptiste, Mercier, de 11h30 à 16h30.À 14h30 aura lieu un partage qui sera suivi d'un goûter et d'un dernier toast.Cette ultime rencontre avec Claude est une célébration de sa vie… lui qui l'aimait tellement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation La Traversée.www.salonsfunerairesguay.com