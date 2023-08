CADIEUX, Julien



À Sainte-Thérèse, le 18 juillet 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Julien Cadieux.Il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Hélène), Bruno (Carole) et David (Gabrielle), ses petits-enfants : Julien, Jérémy, Arianne, Anabelle, Livia et Arthur, son frère Georges, sa soeur Céline (Paul-Yvon) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 31 août 2023, de 14h à 16h30 et de 18h à 19h30 au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSETél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même jeudi, à 19h30, à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.