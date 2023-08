Achat des Sénateurs: la LNH approuve le plan de Michael Andlauer

Le comité exécutif de la Ligue nationale de hockey (LNH) a donné son aval à Michael Andlauer pour que celui-ci fasse officiellement l’acquisition des Sénateurs d’Ottawa, samedi.

Selon le quotidien «Ottawa Sun», l’homme de 58 ans a obtenu l’autorisation d’acheter la franchise pour un montant de 950 millions $ US. Cela inclut également le Centre Canadian Tire et le terrain de Kanata.

Au sein du comité de la LNH, on retrouve bien entendu le commissaire Gary Bettman et son bras droit Bill Daly, mais aussi le propriétaire du Canadien de Montréal, Geoff Molson. Andlauer est lui-même un actionnaire minoritaire du Tricolore et devra vendre sous peu le 10 % de parts qu’il possède.

D’ailleurs, la succession de l’ancien propriétaire des Sénateurs Eugene Melnyk conservera 10 % des parts de l’organisation. Andlauer et ses partenaires d’affaires avaient obtenu un accord de principe avec la famille le 13 juin dernier.