BEAUDIN, André



Paisiblement, entouré de sa famille, le 22 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé M. André Beaudin, résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, époux de Mme Germaine Berteau.Fils de feu Armand Beaudin et de feu Rose-Alma Deneault. Il est allé rejoindre ses frères: Fernand, Roger (Estelle), Guy, Jean-Paul, Georges et Benoit (Monique).Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude, son gendre Dave Duhaime et son petit-fils Elliot, ses frères et sa soeur: Gaétan, Clément (Solange), Diane (feu Denis) et Lucien (Lise), spécialement Adolphe Beaudin et Dolorès Alexandre, ses 3 grands amis Gilles, Georges et Gaétan, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Famille, parents et amis sont invités à se joindre à nous afin de partager de bons souvenirs au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111complexehr.comle samedi 23 septembre 2023 de 13h à 16h. Mise en terre des cendres à 16h30 au Cimetière d'Iberville.