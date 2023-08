La chanteuse Mylène Farmer a vaincu sa timidité et sa peur de la mort pour devenir une star internationale

Discrète, mystérieuse et élégante, l’auteure-compositrice-interprète et actrice française d’origine québécoise, Mylène Farmer, semble obsédée par la religion, selon son biographe, qui a récemment fait paraître une quatrième biographie sur sa chanteuse fétiche. Dans son nouvel ouvrage, il évoque le passé trouble de l’icône de la chanson française qui se reflète dans son répertoire musical, où souvent des bribes de la religion sont évoquées, flirtant avec la provocation.

Du haut de ses 61 ans, Mylène Farmer a connu une très longue carrière musicale, elle qui a vendu plus de 30 millions de disques et qui peut encore vendre 200 000 billets de spectacles en une seule journée. D’ailleurs, elle sait se faire discrète dans les médias, accordant très peu d’entrevues.

Photo fournie par la maison d’édition L’Archipel

Du fait de son passé étrange, endoctrinée par la religion, elle souffre d’une peur paralysante. Apparemment, la mort de son frère aîné, Jean-Loup, décédé à 36 ans dans un accident de la route, un drame suivi de plusieurs autres épreuves personnelles, y est pour beaucoup. Elle est depuis hantée par la mort.

Si Mylène Gauthier (son nom de naissance) est née au Québec, à Pierrefonds, de parents français, c’est que son père, Max Gauthier, ingénieur marseillais, a été appelé à travailler sur le barrage de la centrale Manic-5. Mylène vivra donc ses huit premières années en sol québécois. Durant toute son enfance, on la traite de garçon manqué, en raison de son apparence.

Elle fait ses études primaires au -collège Sainte-Marcelline, institution privée dirigée par les sœurs Marcellines. L’enseignement est fondé sur l’austérité et le christianisme.

Elle avouera avoir été marquée par les propos liés à la religion durant toute sa vie. De surcroît, sa grand-mère l’emmène faire régulièrement des promenades dans un cimetière pour prier et purifier son âme.

Selon ses dires, son enfance et son adolescence ne lui ont pas apporté beaucoup de bonheur. Elle était marquée par l’angoisse et la peur d’être abandonnée.

« La peur viscérale de l’abandon existe chez moi depuis l’enfance », a confié la chanteuse au Parisien.

Mylène est passionnée par les animaux et trouve refuge dans l’équitation, où elle excelle. Extrêmement timide et mal dans sa peau, elle rêve, à 16 ans, de devenir monitrice d’équitation et de créer un centre équestre pour handicapés. Malheureusement, une terrible chute l’oblige à renoncer à son rêve.

Carrière grandiose

Mylène Farmer, aspirant à devenir comédienne, amorce sa vie adulte en suivant une formation en théâtre.

Après avoir décroché quelques contrats de publicité et travaillé en tant que mannequin, elle entreprend sa carrière musicale qui démarre avec Cendres de lune en 1986.

Elle sortira une vingtaine d’albums en 30 ans et fera de nombreuses tournées. L’auteur estime que Mylène Farmer a un charisme fou sur scène et qu’elle est la seule chanteuse à pouvoir rivaliser avec Johnny Hallyday sur le plan scénique.

Elle change son nom, Gauthier, pour adopter celui de Farmer en hommage à Frances Farmer, l’actrice américaine internée de force dans un hôpital psychiatrique, dont elle a déjà incarné le personnage.

Selon l’auteur, les paroles de ses nombreuses chansons évoquent un mélange de religion et de sexualité à la limite de la provocation. Elle se dénudera dans son clip Libertine.

Depuis qu’elle est adulte, Mylène affirme avoir perdu la foi. L’auteur fait la preuve dans son livre que le bien et le mal se côtoient dans ses chansons.

Amours difficiles

Très discrète sur sa vie amoureuse, Mylène semble ne pas avoir été très chanceuse en amour. C’est sur le tard que l’amour est survenu.

« J’ai des rapports très difficiles avec les hommes », a souligné la chanteuse.

Elle a néanmoins vécu une relation professionnelle et amoureuse avec l’auteur-compositeur et réalisateur français, Laurent Boutonnat. Elle a également eu des idylles avec l’écrivain Marc Lévy et le présentateur télé Patrick Poivre d’Arvor, puis plus sérieusement avec le réalisateur Benoît di Sabatino avec qui elle a partagé sa vie, relation qui s’est terminée récemment.

Elle n’a jamais eu d’enfant et est désormais célibataire. Elle vit avec ses animaux, dont un singe.

DISTINCTIONS

Elle détient le record du nombre de disques de diamant vendus pour une chanteuse soit sept albums.

Elle est la seule chanteuse française à avoir rempli plus de quatre fois le stade de France.

Elle détient le record du nombre de NRJ Music Awards reçus, soit neuf trophées.

En 2012, la chanteuse est récompensée d’un NRJ Music Award de diamant, pour l’ensemble de sa carrière.

♦ Le biographe français, Alain Wodrascka a signé plusieurs biographies, dont celles de Michel Berger, Véronique Sanson, Brigitte Bardot, Francis Cabrel, Jacques Brel et Johnny Hallyday.

♦ C’est son quatrième livre sur Mylène Farmer.