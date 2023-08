BRP poursuit sur sa lancée pour la prochaine année

Les amateurs de sports motorisés pourront compter sur une toute nouvelle gamme de produits très intéressants chez BRP pour la cuvée 2024.

En fin de semaine dernière se tenait le Club BRP à Atlanta en Géorgie, où étaient réunis plus de 2000 concessionnaires de partout à travers le monde.

« Au début des années 2000, BRP avait trois produits dans sa gamme de produits récréatifs. Aujourd’hui, nous en comptons sept », explique le président et chef de la direction de BRP, monsieur José Boisjoli.

« Nous sommes de plus en plus diversifiés. Dimanche dernier, dans le cadre de notre rencontre, il y avait les nouveaux pontons Manitou, les motomarines, les Spyders, les côte à côte. Nous avons présenté certaines de nos ambitions dans le domaine de l’électrification des véhicules. C’est la preuve de notre vivacité dans le domaine », poursuit-il.

En 2024, les grandes nouveautés touchent la division des motomarines Sea-Doo et l’arrivée du nouveau côte à côte Maverick R.

« C’est un véhicule sport de haute performance qui fait la manchette, souligne M. Boisjoli. Il représente une véritable automobile off road, équipée d’un moteur de 240 CH et d’une transmission à double embrayage DCT qui est l’équivalent de ce que l’on retrouve dans l’automobile, avec les manettes de changement de vitesse aux commandes. La suspension, les modes de conduite et plus, tout a été poussé au maximum du raffinement pour le consommateur. Les amateurs désiraient ce type de véhicule et nous l’avons construit », précise José Boisjoli.

Pour les amateurs de Defender, qui sont souvent les amateurs de chasse et de pêche, encore là des améliorations importantes ont été apportées.

« On a introduit les monocylindres, une nouvelle génération de moteurs efficaces et performants. C’est un excellent véhicule d’entrée de gamme pour quelqu’un qui veut avoir un véhicule confortable, mais aussi une bonne efficacité énergétique. Nous sentions qu’il y avait un besoin. »

SPYDER ET BATEAUX

Pour les amateurs du Spyder, ils ne seront pas en reste.

« Nous avons opéré un face lift pour la F3 avec une nouvelle calandre et de nouvelles lumières qui donnent un air de renouveau, raconte M. Boisjoli. Un item qu’il me fait plaisir de présenter aux amateurs, qui le réclamaient depuis longtemps, c’est l’arrivée de l’écran tactile avec Apple Car Play, le même principe que dans l’automobile. »

L’écran tactile avait été introduit sur les motoneiges il y a deux ans et la demande était forte pour un ajout semblable sur le Spyder.

« Aussi, nous avons développé nos propres casques avec les systèmes de communication qui permettent d’intégrer automatiquement toutes les fonctions comme dans l’automobile. Toutes les commandes de communication sont intégrées sur la poignée gauche du guidon. C’est beaucoup plus facile », se réjouit le président de BRP.

Pour les bateaux, encore là, des nouveautés intéressantes pour les amateurs et qui sauront répondre aux attentes.

« Lorsque nous avons posé des questions, les gens nous disaient qu’idéalement ils ne voulaient pas voir ni entendre le moteur et ne pas avoir à le contourner comme un obstacle lorsqu’ils vont dans l’eau. Beaucoup de gens ont peur, avec les moteurs traditionnels, de se couper sur les hélices lorsqu’ils vont dans l’eau. Nous avons produit un moteur horizontal au lieu de vertical et placé une plateforme au-dessus des moteurs », poursuit M. Boisjoli.

« Le Rotax S a été introduit l’an passé sur les pontons Manitou. Avec cette position, l’hélice est au moins à 24 pouces des gens qui se retrouvent dans l’eau. Nous croyons que c’est un atout pour les familles. Un deuxième modèle de ponton Manitou de 26 pieds avec deux moteurs de 150 HP est disponible. Si on ajoute à cela la plateforme de six pieds, vous vous retrouvez avec un plancher de 30 pieds. »

La sortie des modèles 2024 marque d’ailleurs le 50e anniversaire de la première sortie de la marque Can-AM chez BRP.

POUR L’AVENIR

« Lorsque j’ai pris la direction de l’entreprise, un de mes objectifs était de devenir le manufacturier numéro un des produits motorisés. Nous l’avons atteint l’an dernier, constate M. Boisjoli. Maintenant un produit motorisé sur trois dans les catégories motoneiges, motomarines, VTT, côte à côte, et les trois roues, est un produit BRP. Comme c’est le cas dans l’automobile, il y a une transition qui doit se faire vers l’électrique. Dans notre domaine, il n’y a pas de règles quant à l’obligation d’utiliser les moteurs électriques. Nous devons protéger les moteurs à combustion pour les rendre plus efficaces et plus performants, mais aussi, nous devons investir dans l’électrification de nos produits. C’est un défi que je trouve très intéressant. »

La nouvelle moto électrique de BRP va bientôt apparaître sur le marché, qui en Amérique du Nord est estimé à 15 milliards $.

Tous les concessionnaires ont maintenant en main les données pour tous les nouveaux modèles 2024. BRP représente plus de 3000 concessionnaires dans 107 pays et 23 employés qui travaillent dans 26 pays.