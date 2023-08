PRIMEAU, Grégoire



À Châteauguay le 13 août 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Grégoire Primeau, époux de feu Rachel Laberge.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (André), Carole (André), Elaine (Serge) et François (Sylvie), ses petits-enfants: Marie-Claude, Francis, Arianne, Alexandre, Patrick et Mathieu, Valérie ainsi que leurs conjoints(es), ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 septembre 2023 de 9h à 11h au :STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 11h en la chapelle du salon.Il reposera au cimetière Saint-Clément de Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don au Centre multifonctionnel Horizon de Léry.centre-multifonctionnel-horizon.ca