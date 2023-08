Pourquoi pas une escapade à Ogunquit pour les derniers jours de l'été

L’été tirant à sa fin, c’est déjà le temps d’envisager les escapades automnales. Mais pour ceux qui ont envie de prolonger les plaisirs estivaux, septembre est encore un mois parfait pour une virée vers des destinations balnéaires de la Nouvelle-Angleterre.

Dans le Maine, en septembre, l’indémodable classique qu’est Ogunquit se voit désengorgée de touristes. Certes, l’eau y est assez froide, mais sa superbe plage et ses paysages et dunes splendides valent amplement le détour pour flâner sous la brise vivifiante de la mer.

Ce n’est pas pour rien que l’endroit porte d’ailleurs un tel nom : dans la langue abénaquise, Ogunquit signifie littéralement « un bel endroit en bord de mer ». On le comprend rapidement en se prélassant sur la belle plage blonde de sable fin de cinq kilomètres ou dès qu’on emprunte le Marginal Way, ce merveilleux sentier bordant le littoral et permettant de gagner Perkins Cove, le populaire village de pêcheurs. Composée de 39 bancs qui offrent des vues panoramiques comme tout autant de tableaux, la populaire promenade en bord de mer est un classique dont on ne se lasse pas.

À son entrée, on peut faire un arrêt vitalité au Loveshack Juicery pour un bol smoothie ou un café à emporter avant de déambuler tranquillement sur deux kilomètres tout en ponctuant la balade de nombreuses pauses contemplatives.

Inspirante côte sauvage

La destination foisonne évidemment de restaurants de fruits de mer, mais, étant indéniablement inspirante, aussi de nombreuses galeries de toutes sortes aux abords de l’enchanteur Perkins Cove.

Perché, au-dessus de Narrow Cove, le Ogunquit Museum of American Art vaut, quant à lui, aussi le détour. Célébrant sa 70e saison, ce petit musée a étiré ses heures d’ouverture jusqu’à la mi-novembre. Il présente des œuvres d’artistes américains du XXe siècle et marque un tournant cette année en s’ouvrant davantage à l’art contemporain en présentant des artistes du Maine, des muralistes, dont une exposition se consacrant à la mer de Joe Wardell, ou des artistes se consacrant au « land art ».

Prisé des artistes depuis toujours pour la beauté de son littoral, Ogunquit propose également depuis trois ans en septembre un grand rassemblement d’artistes professionnels et amateurs qui peindront en direct en plein air. C’est le plus grand rassemblement qui se consacre à la peinture de la Nouvelle-Angleterre.

Infos pratiques

Hébergement

En septembre, les prix baissent de 25 à 30 % et en octobre jusqu’à environ 40 % par rapport à l’été.

Ogunquit-Perkins Cove Plein Air Event

Samedi, 9 septembre, 9 h à 17 h, aux environs de Perkins Cove.

www.ogunquitperkinscovepleinair.com

Stationnement

Il est plutôt rare qu’on ne paie pas pour le stationnement pour accéder aux plages du Maine.

Ogunquit remporte la palme des tarifs élevés, de 30 $ à 40 $ US la journée, et ce, même à l’automne. Laissez, dans la mesure du possible, votre véhicule à l’hôtel. Il existe toutefois des tarifs à l’heure (6 à 7 $ US) dans certains stationnements qui peuvent être plus intéressants si on n’a pas l’intention d’y passer la journée.