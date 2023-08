Floride: le Miami pour enfants selon Elisabetta Fantone

Miami est une destination festive de renommée internationale avec ses bars, ses clubs tendance, ses partys de piscine, ses festivals de musique et, bien sûr, sa célèbre plage de South Beach, là où la fête se tient de jour comme de nuit. Mais est-ce que Miami a de quoi attirer les familles ? Est-ce une destination de choix pour vos enfants ou vos petits-enfants ?

Nous avons posé la question à l’actrice et artiste peintre Elisabetta Fantone qui vit en Floride depuis 2008 avec son mari et ses deux enfants en bas âge. De l’avis de celle que nous avons surtout connue au Québec dans Loft Story et XOXO, Miami est une ville qui accueille les enfants à bras ouverts en raison de ses nombreuses activités inédites, amusantes ou éducatives. En voici cinq à ajouter à votre liste des choses à faire lors de votre prochain séjour à Miami. Petits plaisirs et bonheurs garantis !

THE CAT’S MEOW CAFÉ

« L’une des activités préférées de ma fille est de fréquenter le Cat’s Meow Café, un lieu unique en son genre dans lequel plus d’une douzaine de chats vivent en liberté. C’est un endroit rêvé pour les personnes qui raffolent des félins ou qui cherchent à en adopter, car tous ces chats sont mis en adoption par le Miami Dade Animal Service. La première fois que j’ai amené ma fille, je lui ai mis un bandeau sur les yeux, et quand elle est entrée, elle a littéralement capoté ! C’est vraiment un café sympathique qui permet aux enfants d’interagir avec les animaux domestiques. L’établissement est divisé en deux. Il y a une réception avec un comptoir où sont servis des breuvages santé, des collations végétariennes et même des petits snacks pour les chats, et il y a la salle où se trouvent les animaux avec des coussins, des chaises et des jeux pour divertir les félins. Les parents qui le désirent peuvent accompagner leurs enfants et faire connaissance avec les animaux. Ils ont aussi le choix de relaxer ou de travailler à la réception tout en observant leurs enfants s’amuser grâce aux espaces vitrés. »

Les réservations se font uniquement en ligne.

Photo tirée de la page Facebook The Cat’s Meow Café

FAIRCHILD BOTANIC TROPICAL GARDEN, CORAL GABLES

« Mon endroit de prédilection pour reconnecter avec la nature en famille est le Fairchild Botanic Tropical Garden, un jardin botanique tout simplement paradisiaque. D’une grandeur de 34 acres, il nous transporte à mille lieues de Miami grâce à sa végétation luxuriante, ses fleurs, ses marécages, ses cascades et ses petits sentiers pédestres. À certains endroits, les arbres sont à ce point gigantesques qu’ils nous plongent dans l’univers du film Jurassic Park. »

Les enfants aiment en particulier le jardin des papillons, aménagé dans une galerie intérieure là où on croise une quarantaine d’espèces colorées, dont de magnifiques papillons bleu métallique. C’est agréable de les observer en plein vol ou alors de les regarder se poser délicatement sur nous. Aux fêtes, le jardin est encore plus féérique, car il est paré de mille et une lumières, et à l’occasion, on y érige parfois des sculptures illuminées, comme ce fut le cas en 2021 lors d’une exposition consacrée aux dinosaures. Il y a également un volet éducatif et les enfants, tout comme les adultes peuvent suivre toutes sortes de formations, dont celles en botanique et en horticulture.

THE REAL FOOD ACADEMY

« Le samedi matin, ma fille prend beaucoup de plaisir à suivre les cours de cuisine à la Real Food Academy. Ce sont des chefs professionnels qui enseignent aux enfants l’art de cuisiner. Durant la formation, les élèves sont assis autour de belles grandes tables de bois par groupe d’âge et les enseignants se promènent d’une table à l’autre pour superviser leurs talents culinaires. Chaque semaine, il y a un menu différent que l’on peut consulter sur internet. Alors si le menu proposé vous inspire, vous pouvez inscrire votre enfant à l’activité. L’établissement est moderne, épuré, avec un look un peu industriel et tout est vitré, ce qui laisse entrer une belle lumière naturelle. Un grand escalier mène au deuxième étage, là où les parents peuvent relaxer ou alors travailler, tout en jetant un coup d’œil à la salle de classe. Les adultes peuvent aussi suivre des cours de cuisine, le jeudi soir. »

Photo tirée de la page Facebook The Real Food Academy

FUNDIMENSION, WYNWOOD

« Lors de journées pluvieuses, nous aimons bien nous défouler chez FunDimension, un centre d’amusement qui propose une variété inimaginable de jeux d’arcades et de jeux de réalité virtuelle. On y trouve également des jeux de quilles, un mur d’escalade, des espaces pour tirer avec un fusil au laser, et même une arène pour les autos tamponneuses. C’est un endroit qui plaît à toute la famille, autant les enfants que les adolescents, et même qu’une section de divertissement a été prévue pour les tout-petits. Il fait assez noir à l’intérieur, ce qui ajoute beaucoup à l’atmosphère. »

S’il vous vient l’envie de prendre une bouchée, il est possible de se ressourcer, même que des boissons alcoolisées sont servies pour les adultes. Ce centre de divertissement est au cœur de Wynwood, un quartier reconnu pour ses boutiques, ses restaurants, et ses galeries d’art, alors tant qu’à être sur place, aussi bien en profiter pour explorer ce quartier branché.

POPPET PROJET

« Le Poppet Projet est un studio d’art pour les enfants ouvert toute la semaine sauf le mardi. Les enfants n’ont pas besoin d’être inscrits, et ils peuvent se présenter au jour le jour moyennant des frais de 14 $ de l’heure – des forfaits pour la journée sont aussi disponibles. Ma fille a tellement aimé son expérience que depuis, elle fait le camp d’été tous les ans. Le Poppet Projet est tout indiqué pour initier vos enfants à l’art puisqu’ils pourront bricoler, peindre, confectionner des bijoux, faire la couture et j’en passe... Des activités sont aussi proposées pour les plus scientifiques d’entre eux. Bien sûr, les parents peuvent accompagner leurs enfants ou s’ils le préfèrent profiter plutôt du petit café sur place, tout en attendant leur progéniture. »