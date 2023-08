François Legault est-il fier des centres de services scolaires?

Lorsque François Legault a fondé la CAQ, lui et les autres pionniers de son parti ont choisi d’inclure dans leur programme l’abolition des commissions scolaires. Je m’en suis réjoui.

Une fois élu, le gouvernement de la CAQ s’est attelé rapidement à cette tâche. Si vous en parlez à François Legault, il vous garantira avoir livré la marchandise. Mais est-ce vraiment une réussite?

La seule chose claire, c’est l’économie découlant de l’abolition des élections scolaires et des postes de commissaires. Ce montant de 45 millions$ ainsi épargné a été réinvesti dans l’éducation et je suis convaincu qu’il y est mieux utilisé.

Il s’agit d’une économie appréciable, mais rien pour révolutionner le gouvernement. Sur des dépenses de plus de 100 milliards$, les 45 millions$ des élections scolaires ne représentent pas la moitié d’un millième du budget total du Québec.

Gains d’efficacité

Or l’idée d’abolir les commissions scolaires ne devait pas se limiter à cette simple économie d’argent. Cela devait être un grand chantier pour alléger la bureaucratie, outiller et responsabiliser les écoles. L’abolition des commissions scolaires devait viser des gains d’efficacité et d’imputabilité qui puissent, à terme, bénéficier aux élèves.

Dans les faits, le gouvernement n’a pas vraiment aboli les commissions scolaires. Il a aboli les élections scolaires et transformé les commissions scolaires en centres de services scolaires. Pour l’essentiel, à bien des endroits, on a l’impression que ce sont les mêmes personnes qui font la même chose avec les mêmes mauvais plis.

Les mêmes personnes qui font la même chose, mais sous un nouveau nom. Avec du nouveau papier à lettres, de nouvelles cartes de visite et une nouvelle enseigne devant la porte d’entrée.

Rentrée chaotique

Lorsque j’observe ce qui se passe autour de la présente rentrée scolaire, je me demande bien ce que les dirigeants de la CAQ pensent de leur nouvelle créature: les centres de services scolaires.

Bernard Drainville présentait un portrait désastreux du manque d’enseignants cette semaine. Il constatait un manque de 8558 profs, après avoir obtenu les chiffres de 71 des 72 centres de services. On comprenait du ministre que c’était déjà un succès d’avoir obtenu les données de presque tous les centres.

L’an dernier, le portrait avait dû être fait à partir des données d’une cinquantaine de centres. En gros, les centres de service scolaires sont si englués et déconnectés qu’il faudrait applaudir le seul fait que le ministre ait pu recueillir les données. Wow!

Puis, dans les jours suivants, nous avons compris que ce chiffre de plus de 8000 est nettement exagéré au point d’en être bidon. Plusieurs enseignants disponibles n’avaient toujours pas reçu leur appel, donc le travail n’était simplement pas fait.

Certains centres de service ont admis avoir déjà coupé de plus de moitié le nombre d’enseignants supposément manquants. Le chiffre de 8558 présenté par le ministre était surtout un reflet de la désorganisation sur le terrain.

Les centres de services scolaires sont une créature de la CAQ. Difficile de blâmer les autres...