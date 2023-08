Inventés pour toujours

Il y a maintenant 50 ans, Martin Cooper, immigré de l’Ukraine, inventait, pour la compagnie Motorola aux États-Unis, le premier téléphone cellulaire. Bravo mon grand! Il y a précisément 100 ans, Garret Morgan a inventé le feu de circulation à trois couleurs. Trop fort!

Il y a de ces trouvailles, ces éclairs de génie qui ne disparaîtront jamais comme celle qui célèbre ses 150 ans et vous l’avez probablement utilisée tantôt. C’est un docteur français qui a inventé et mis au point... la douche. Le chirurgien François Merry Delabost était responsable de l’hygiène à la prison Bonne-Nouvelle à Rouen et il voulait économiser temps et eau tout en permettant aux détenus d’être plus propres. L’eau était amenée en tuyau par gravité et les hommes, dans une petite cabine en bois, prenaient ainsi leur douche nus et individuellement. Pas mal plus rapide et économique que le bain...

LES PAS-FINS AVANT

Donc, les prisonniers de Rouen étaient en avance sur le reste de la population et on disait ironiquement que, pour avoir droit à cette invention, il fallait être voleur, cambrioleur ou tueur.

Évidemment, le système du docteur s’est répandu, mais pas si vite et je me souviens, il y a une cinquantaine d’années en Europe, il n’y avait pas de douche dans tous les hôtels. En tout cas, pas dans toutes les auberges jeunesse.

Les historiens vous diront que les Grecs, les Égyptiens et les Romains de l’Antiquité se faisaient verser de gros pots d’eau sur la tête pour se rincer après s’être savonnés, mais ce n’était pas la douche en forme de pluie du docteur Delabost qui lavait des hommes par dizaines et en peu de temps. Et c’est aussi grâce à lui qu’aujourd’hui vous sentez si bon.

PETIT GUIDOU